Sbarcati 138 migranti ad Augusta

Intercettato davanti a Siracusa, nella notte tra sabato e domenica, dalla Capitaneria di porto, un natante con 138 migranti a bordo. La questura ha attivato, insieme alle altre autorità, il protocollo operativo già molte volte utilizzato che ha consentito di far sbarcare 72 uomini, 35 minori e 31 donne, in prevalenza di origine afghana e iraniana, al porto commerciale di Augusta, in attesa delle successive fasi di fotosegnalamento e identificazione.