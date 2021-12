Sanzioni per 3.500 euro, sottratti 50 punti dalla patente e 3 documenti ritirati dai Carabinieri di Augusta

I Carabinieri della Compagnia di Augusta nel corso della settimana appena trascorsa, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati e al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’intero territorio ricadente nel territorio di competenza, hanno controllato un cospicuo numero di persone e veicoli.

Sono molteplici e di varia natura i servizi effettuati dall’Arma dei Carabinieri che oltre a vigilare le zone più sensibili del territorio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno rafforzato le pattuglie soprattutto nei luoghi di intrattenimento ed interessati da un importante flusso di persone, controllando alcune decine di esercizi commerciali, 496 persone e 287 veicoli, eseguendo perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestando le seguenti violazioni al Codice della Strada: per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (5 casi), per l’uso del telefono cellulare durante la guida (2 casi), per guida di veicolo senza revisione periodica (6 casi) e per guida di veicolo privo di assicurazione Rca (3 casi).

Le sanzioni per le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 3.500,00 euro che si accompagnano alla sottrazione di complessivi 50 punti dalle patenti di guida, al ritiro di 3 documenti di circolazione e al sequestro amministrativo di 3 veicoli.