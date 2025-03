Sanzionato il titolare di un locale per inadempienze amministrative

Nel corso del fine settimana, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta, insieme ai tecnici dell’Arpa e a personale della Polizia Locale, hanno effettuato un controllo amministrativo in un locale nel quale è stato riscontrato il superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente.

Per tali motivi, e per altre inadempienze di carattere amministrativo, il titolare del locale è stato sanzionato per una somma pari a 3.700 euro.