Sanità ad Augusta, la Cgil: “ sul Muscatello ancora una volta si aggirano nuvole nere”

“Ma quale eccellenza. Ancora una volta sull’ospedale Muscatello si aggirano nuvole nere, per la verità mai andate via, ma quello che sta accadendo in questi mesi ha dell’incredibile”. A dirlo è la segretaria della Camera del lavoro Cgil Lorena Crisci che da tempo segnala la preoccupazione per i disagi che i cittadini subiscono tra cui lunghe liste d’attesa, ore per accedere al Pronto soccorso, mancanza di medici specialisti, spostamenti continui di interventi.

“La chiusura per lo spostamento su Siracusa del reparto di Oncoematologia e il depotenziamento del tanto decantato e sponsorizzato Centro amianto, è realtà. – aggiunge- Ne consegue un grande disagio proprio di chi ha più bisogno di cure nel nostro territorio. Sollecitiamo tutti gli organi politici ad assumere con responsabilità una posizione ferma senza accondiscendere alle logiche politiche che perdono di vista il diritto e la tutela della salute. Siamo pronti a scendere in piazza, a manifestare con i cittadini che hanno a cuore il nostro territorio e la difesa della sanità pubblica e dell’assistenza in prossimità”.