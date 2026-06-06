Sanità ad Augusta, Forza Italia al commissario Iraci: “Completare il terzo piano del Muscatello e attivare l’eliporto H24”

Forza Italia Augusta entra nel dibattito sulla sanità locale con una lettera formale indirizzata al dottor Gioacchino Iraci, neo commissario straordinario dell’ASP di Siracusa. A firmarla è il coordinatore cittadino Paolo Amato, che coglie l’occasione dell’insediamento del nuovo vertice aziendale per portare all’attenzione due questioni rimaste irrisolte nel tempo e considerate prioritarie per la comunità augustana.

Augusta non è un territorio ordinario. Con circa 36.000 residenti, il comune siracusano ospita il più grande polo petrolchimico d’Europa, una delle basi navali della Marina Militare più importanti del Mediterraneo e una casa di reclusione con circa 500 detenuti. A questo si aggiunge l’utenza proveniente dai comuni dell’hinterland. Un bacino d’utenza ampio e articolato, che insiste su un territorio classificato tra i tre siti regionali ad alto rischio ambientale e ad alto rischio di incidenti rilevanti, insieme a Gela e Milazzo.

In questo contesto, scrive Amato, il potenziamento dei servizi sanitari non è una richiesta accessoria, ma una necessità strutturale, “con una particolare attenzione agli aspetti della prevenzione da patologie neoplastiche“.

La lettera non manca di riconoscere i progressi compiuti. L’offerta sanitaria del Presidio Ospedaliero Muscatello di Contrada Granatello — cuore della cosiddetta “cittadella sanitaria” — si è arricchita nell’ultimo decennio di nuove professionalità mediche e infermieristiche in reparti come medicina, chirurgia, cardiologia, neurologia, oncologia, oncoematologia, fisiatria, psichiatria e Pronto Soccorso. Sul versante territoriale, Amato plaude esplicitamente all’avvio della Casa di Comunità, fortemente accelerato dallo stesso commissario Iraci nelle prime settimane di mandato: una struttura che, sottolinea il documento, “potrà meglio gestire le problematiche dei pazienti cronici e fragili del territorio“.

È sulle incompiute, però, che si concentra il cuore dell’appello. Forza Italia chiede al commissario di intervenire su due questioni specifiche. La prima riguarda la piena funzionalità H24 della pista di atterraggio delle eliambulanze dedicate al servizio di elisoccorso. Un’infrastruttura esistente, ma non ancora operativa in ogni fascia oraria, con ricadute potenzialmente gravi sulla gestione delle emergenze in un territorio ad alto rischio industriale.

La seconda riguarda il completamento del terzo piano del nuovo padiglione del P.O. Muscatello. L’incompiuta, denuncia la lettera, frena il pieno sviluppo di servizi già operativi — in primo luogo l’oncoematologia ospedaliera e gli ambulatori specialistici territoriali — impedendo loro di esprimere l’intera capacità prevista.

“Sono sicuro che la Signoria Vostra saprà dare giuste risposte in tempi brevi“, conclude Amato, rivolgendosi al commissario con tono istituzionale ma fermo. Un messaggio che, al di là della forma protocollare, fotografa l’attesa di una comunità che chiede continuità nei miglioramenti già avviati e sblocco delle situazioni in stallo da troppo tempo.