San Domenico festa di fede e star tra Raf, Fabrizio Moro e Nino Frassica. Il sindaco Di Mare: “Augusta è una città che sta cambiando volto”

È entrata nel vivo ad Augusta la settimana dedicata ai festeggiamenti di San Domenico, patrono della città. Un appuntamento molto sentito dalla comunità, che negli ultimi anni ha assunto una nuova centralità non solo religiosa, ma anche culturale, turistica ed economica. Ne ha parlato in collegamento il sindaco Giuseppe Di Mare, sottolineando come la festa oggi sia una vera occasione di sviluppo per il territorio.

Il programma combina devozione, folklore, musica, intrattenimento e cultura, trasformando Augusta in un polo attrattivo per visitatori da tutta Italia. “In città non c’è un posto letto libero da giorni – ha dichiarato il primo cittadino – abbiamo accolto persone da Bologna, Milano, Udine, ma anche da tutta la Sicilia. È la dimostrazione che stiamo cambiando il paradigma: Augusta non è più solo zona industriale, ma sempre più una destinazione culturale”.

Negli ultimi giorni sono saliti sul palco nomi importanti come Raf, Fede, gli Eiffel 65 e in chiusura sono attesi Fabrizio Moro, Matrang & Minafò e Nino Frassica. Un calendario che conferma la volontà dell’amministrazione di investire su eventi di qualità per attrarre persone, promuovere il territorio e sostenere l’economia locale. “Ogni euro investito in cultura e spettacoli genera un ritorno economico triplo”, ha ricordato Di Mare, citando uno studio dell’Università di Catania.

Il sindaco ha anche risposto a chi lo accusa di puntare solo sulle feste: “Non si tratta di divertimento fine a sé stesso, ma di una precisa scelta politica per diversificare lo sviluppo economico locale. Dietro ogni evento c’è una visione che mette al centro il benessere e l’attrattività della città. Stiamo dando ai giovani un motivo per restare”.

Accanto agli eventi civili, rimane forte l’anima religiosa della festa. Il 23 maggio si svolgerà la processione con la reliquia del braccio di San Domenico, mentre il 24 maggio il fercolo del Santo attraverserà le vie cittadine per ricevere la devozione dei fedeli, con tappa in Piazza Duomo per il tradizionale discorso del sindaco e dell’arciprete Don Alfio Scapellato, a cui va il ringraziamento del primo cittadino per la perfetta sinergia nell’organizzazione.

Tra le altre iniziative: il concerto lirico del Maestro Terranova, le giostre per i più piccoli, il mercatino gastronomico e artigianale, e gli spettacoli pirotecnici nelle notti del 23 e 24 maggio. “Augusta è una città che sta cambiando volto. E questo – ha concluso Di Mare – è solo l’inizio”.