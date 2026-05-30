San Domenico. Augusta entra nel vivo della festa patronale: processioni, concerti e celebrazioni nel weekend

Augusta si prepara a vivere il momento più atteso dei festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città. Dopo il rinvio delle celebrazioni esterne per la concomitanza con le elezioni amministrative, il lungo weekend tra sabato 30 maggio e lunedì 1 giugno concentrerà gli appuntamenti più importanti tra fede, tradizione popolare, processioni e grandi eventi musicali in piazza Castello.

Dopo il pieno con Baby K (giovedì) e Alex Britti (ieri la prima tappa del nuovo Brittintour ’26), la giornata si apre oggi alle 8 con lo sparo dei colpi di cannone, il suono festoso delle campane e l’esposizione del Braccio Reliquiario del Santo Patrono. Alle 9 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal parroco emerito don Elia Cannavà. Alle 9.45 è prevista l’accoglienza delle autorità civili e militari a Palazzo comunale con la deposizione della corona d’alloro all’epigrafe dei caduti del “Conte Rosso”, mentre alle 10 spazio alle marce sinfoniche curate dal Corpo Bandistico “Federico II – Città di Augusta”. Nel pomeriggio e in serata si svolgeranno i momenti più solenni della festa esterna dedicata al patrono, con la partecipazione delle confraternite, delle associazioni religiose e della comunità augustana, nel segno di una tradizione che si rinnova da secoli. A chiudere la giornata sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lungomare Jonio, uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini e dai visitatori.

Le celebrazioni religiose proseguiranno domani nella chiesa di San Domenico con le funzioni dedicate all’ottavario del patrono e ai momenti di preghiera davanti al Braccio Reliquiario. In serata, invece, piazza Castello ospiterà uno degli appuntamenti musicali principali del cartellone civile: il concerto gratuito di Bianca Atzei, inserito nel programma organizzato dal Comune per i festeggiamenti patronali.

L’ultimo giorno dei festeggiamenti, lunedì, sarà dedicato alla conclusione del programma civile di San Domenico 2026. Dopo gli appuntamenti religiosi previsti nella chiesa del patrono, il palco di piazza Castello accoglierà Fausto Leali, protagonista del concerto conclusivo della manifestazione.

Il lungo weekend chiuderà così un’edizione particolarmente ricca, che ha riportato al centro la devozione per San Domenico e l’identità cittadina, affiancando ai momenti religiosi un programma di spettacoli capace di richiamare migliaia di persone nel cuore dell’Isola.