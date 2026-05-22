San Domenico 2026 ad Augusta, il programma religioso: novenario, processioni e celebrazioni solenni

Entrano nel vivo ad Augusta le celebrazioni religiose dedicate a San Domenico, patrono della città. Un percorso spirituale che accompagnerà i fedeli fino al 31 maggio tra novenario, messe solenni, processioni e momenti di preghiera comunitaria. Il cammino è iniziato ufficialmente sabato 16 maggio con il raduno dei giovani e degli scout in Chiesa Madre, seguito dal pellegrinaggio verso la Chiesa di San Domenico. Particolarmente attesa la giornata di domenica 24 maggio, Solennità di Pentecoste e Festa del Patrocinio, con la celebrazione eucaristica delle 10:30 presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto.

Due i grandi momenti processionali previsti dal programma: venerdì 29 maggio, alle 19:30, si svolgerà la processione del Braccio Reliquiario lungo il centro storico cittadino attraversando Piazza San Domenico, via Garibaldi, via Epicarmo, via Alabo, via Principe Umberto, via Colombo e via XIV Ottobre. Sabato 30 maggio, alle 19, si terrà invece la tradizionale uscita del Simulacro di San Domenico, uno dei momenti più sentiti dalla comunità augustana. La processione attraverserà le principali vie del centro cittadino fino a Piazza Duomo, dove si svolgeranno il messaggio alla città e l’omaggio floreale del sindaco.

Le celebrazioni religiose si concluderanno domenica 31 maggio con la Santa Messa delle 19 e il rito della “conservata” del Simulacro. Ad accompagnare liturgie e celebrazioni saranno anche diverse corali cittadine, tra cui la Corale Polifonica Iubilaeum, la Corale Note in Armonia, la Corale Anthea Odes e il gruppo Missionari del Vangelo.