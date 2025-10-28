Salvare Augusta sulla quantità del suolo consumato: “La città continua a collezionare record”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del movimento Salvare Augusta sui dati relativi al consumo del suolo.

“Augusta continua a collezionare record ingloriosi per la quantità di suolo consumato anche nel 2024. Eravamo stati facili profeti un anno fa quando, nel denunciare la valanga di cemento, avevamo stimato in ulteriori 50 ettari il suolo che sarebbe stato immolato sull’altare della speculazione edilizia. Lo conferma ora il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) per il periodo 2023-2024 presentato a Roma lo scorso 24 ottobre. Nonostante la città perda il poco invidiabile primato dell’anno precedente (primo posto in Sicilia e settimo in Italia con i suoi 35 ettari consumati) riesce a fare ancora di peggio consumando nel periodo 2023-2024 ben 56,44 ettari di suolo – più delle tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina messe insieme – qualcosa come 80 campi di calcio da 7000 mq ciascuno. In classifica Augusta è oggi al terzo posto in Sicilia dopo Marsala e Carlentini e si piazza al 12° posto della classifica nazionale subito dopo Roma che la stacca solo di qualche frazione di ettaro (56,69). Appare finora inviolato il record italiano del 2023 di Augusta con 35 ettari consumati a fronte di soli 3 nuovi abitanti. Più del 20% del suolo comunale è ormai consumato e non si intravvede nessun segno di inversione di tendenza ed anzi ci sono alle porte nuovi piani di lottizzazione, centri commerciali, impianti di trattamento rifiuti, discariche e infrastrutture che non saranno compensati da interventi di rinaturalizzazione del suolo (attualmente, secondo il report SNPA, pari a zero). Come si ricorderà, questi interventi urbanistici ed edilizi sono stati puntualmente denunciati da Salvare Augusta al Dipartimento regionale dell’Urbanistica, con una richiesta d’intervento ispettivo depositata nel febbraio del 2024. Da allora si rimane in attesa del risultato delle verifiche disposte dagli uffici regionali, che avrebbero dovuto concludersi entro marzo, come annunciato in Commissione Ambiente dell’Ars dall’allora dirigente generale Arch. Calogero Beringheli. E mentre sono in corso i lavori di realizzazione del supermercato LIDL in zona F di “verde cimiteriale”, è utile ribadire che quest’opera sta fagocitando la fascia di rispetto cimiteriale in assenza del previo parere dell’ASP e della necessaria deliberazione del Consiglio comunale, circostanze rese note anche alla magistratura tramite un esposto-denuncia depositato nel gennaio di quest’anno. Continuare su questa strada è non solo in contrasto con la normativa che impone di non consumare altro suolo, ma una strategia autodistruttiva da fermare per salvaguardare la vita, il benessere delle persone e dell’ecosistema. Nascondere i veleni nel sottosuolo e nel fondale del porto non è accettabile né dal punto di vista sanitario e ambientale né etico. Il sindaco Di Mare, che da tempo accusa di fare campagna elettorale chi critica le scelte della sua amministrazione in materia ambientale, ha di fatto già avviato la propria campagna per le elezioni del 2026 con proposte discutibili come l’abolizione del SIN, che significherebbe rinunciare alle bonifiche a carico dei responsabili delle contaminazioni. Salvare Augusta respinge ogni tentativo di intimidazione e ribadisce che non parteciperà alle elezioni, pur lasciando libertà ai singoli attivisti di candidarsi. Si invita amministrazione, consiglieri, forze politiche, sindacali, associazioni e cittadini a prendere coscienza della gravità della perdita di suolo e dei rischi connessi — desertificazione e dissesto idrogeologico. “Gli Attila, i nuovi e i vecchi vandali devono sapere che tagliare gli alberi per piantare cemento è una politica barbara che Salvare Augusta e i cittadini responsabili e consapevoli di questa città continueranno a contrastare democraticamente e a viso aperto”.