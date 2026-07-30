Sarà Sal Da Vinci uno dei grandi protagonisti di “Augusta d’Estate 2026”. Il cantante si esibirà giovedì 27 agosto, alle 21.30, in piazza Castello con un concerto gratuito aperto a tutti.
Ad annunciare l’appuntamento è il sindaco Giuseppe Di Mare, che sui social presenta così l’arrivo dell’artista: “Il Festival di Sanremo 2026, l’Eurovision 2026: è il cantante italiano dell’anno. Non potevamo che farlo cantare insieme a noi in piazza Castello”.
Sal Da Vinci ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, canzone diventata popolare anche per il ritornello accompagnato dal gesto della mano sul petto. Dopo il successo sul palco dell’Ariston ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Vienna, conquistando il quinto posto nella classifica finale. (classifica di Sanremo, profilo Eurovision)
“Sal Da Vinci ci ricorderà che “con la mano sul petto io te lo prometto” – prosegue Di Mare –. Augusta d’Estate arriva con il botto”. Piazza Castello si prepara dunque ad accogliere uno degli artisti italiani più seguiti del momento per una serata destinata a richiamare pubblico anche dai comuni vicini.