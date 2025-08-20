Sagra del Pesce Spada: 3 giorni di sapori e tradizioni tra il Castello Aragonese e il Porto Canale a Brucoli

Brucoli si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dei sapori del mare, della cultura e dell’identità locale. Dal 22 al 24 agosto, piazza Castello Aragonese e il Porto Canale ospiteranno una manifestazione che unisce gastronomia, spettacolo e memoria storica. Promosso dall’associazione Borgo Marinaro, guidata da Virginia Licciardello, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del territorio, inserito dal 2024 nel Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari (Reimar).

Il programma prenderà il via venerdì 22 agosto alle 19 in Piazza Castello Aragonese con uno show cooking dedicato al pesce spada, seguito dalla distribuzione di piatti ittici, cocktail e insalate di frutta fresca.

Sabato 23 e domenica 24 agosto il cuore dell’iniziativa si sposterà al Porto Canale, dove alle 19.00 si terranno incontri e proiezioni sulla storia e sull’economia del borgo. Sabato interverrà l’associazione Gisira di Brucoli con il presidente Giampiero Lo Giudice, che racconterà il ruolo economico del borgo in passato. Domenica invece il confronto sarà sul valore dei prodotti della pesca e dei grani antichi nell’alimentazione mediterranea, con il produttore F. Vescera e lo chef Valentina Laudonia.

La tre giorni sarà arricchita da momenti di intrattenimento con Fabio Sole “Solero” e la sua disco latino caraibica, dj set e spettacoli musicali come Napoli c’è e In Canto Brucoli.