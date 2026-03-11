Ruiz di Augusta: 6 studenti conquistano l’accesso per la Finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026

Sabato 7 marzo l’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha accolto, assieme al Liceo Megara, la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, promossa dall’AIPM, Accademia Italiana per la Promozione della Matematica. L’iniziativa, coordinata dalla prof.ssa Annarita Malerba, ha riunito studenti provenienti da numerose scuole della provincia, trasformando gli spazi dell’Istituto in un luogo di confronto, concentrazione e curiosità scientifica.

La competizione, che al Ruiz ha coinvolto la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado, rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la valorizzazione delle eccellenze. Le prove proposte, calibrate per fasce d’età, invitano infatti gli studenti a misurarsi con problemi che richiedono logica, intuizione e capacità di ragionamento autonomo, offrendo un’occasione di crescita personale oltre che didattica.

Per le categorie riservate alla scuola secondaria di secondo grado sei studenti del Ruiz hanno conquistato i primi posti ottenendo l’ambito pass per la Finale Nazionale di Palermo, confermando l’impegno e la preparazione dell’Istituto. Per la categoria S4 1° posto per Edoardo Bellomare di 1BL; per la categoria S5 2° posto per Ismaele Abate di 2BL e 3° posto per Giovanni Cannavà di 2AL; per la categoria S6 podio tutto del Ruiz con Giorgio Rizza di 3AL-al 1° posto, Daniele Gianino di 3QL al 2° posto e Roberta Maria Borri di 3QL al 3° posto.

Accanto ai finalisti, meritano un riconoscimento anche tutti gli studenti del Ruiz che hanno partecipato alla Finale di Area, contribuendo con serietà e spirito di partecipazione: Di Blasi Edoardo, Spagnolo Federico, Saraceno Gabriele, Liseo Paolo, Ferrauto Lorenzo, Carroccia Vanessa, Campisi Karola Marianna, Cuha Yagmur, Grimaldi Tommaso e Castro Sebastiano.

La buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie a un lavoro corale che ha coinvolto docenti e studenti. La prof.ssa Annarita Malerba e la prof.ssa Isabella Cassarino hanno coordinato l’organizzazione, la prof.ssa Maria Rosaria Ruggiero ha curato la preparazione degli alunni, mentre la prof.ssa Tania Rizzotti ha gestito gli aspetti logistici. Numerosi docenti hanno poi garantito assistenza durante le prove mentre gli studenti del Ruiz hanno svolto un prezioso servizio di accoglienza, contribuendo a creare un clima ordinato e sereno.

La dirigente dell’Istituto, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: “Ospitare la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo è per il nostro Istituto un onore e un riconoscimento del lavoro che quotidianamente svolgiamo per promuovere le competenze logiche e scientifiche. I risultati ottenuti dai nostri studenti testimoniano l’impegno e la qualità del percorso formativo del Ruiz. Desidero ringraziare i docenti, il personale e gli studenti che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento e rivolgo un sincero augurio ai nostri finalisti che rappresenteranno l’Istituto nella fase nazionale di Palermo”.