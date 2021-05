Ritorna la “Ztl” al centro storico nel fine settimana. E parte “Augusta in fiore”

Ritorna domani sera e solo per il week end fino al prossimo 13 giugno la Ztl, la zona a traffico limitato, al centro storico. Dalle 19 alle 23 di sabato non si potrà transitare con i mezzi nel tratto di via Principe Umberto compreso tra via Garibaldi e via Roma dove il comitato dei commercianti ha programmato “Augusta in fiore”, un cartellone di iniziative per animare il centro storico, che già lo scorso fine settimana, con l’allentamento delle restrizioni, si è riempito di gente anche per la presenza dei tavolini di bar e pub in particolare in piazza Duomo.

Rispetto alla settimana scorsa, quando è entrato in vigore l’ordinanza di polizia municipale che prevedeva la chiusura alla circolazione di quel tratto di strada anche il venerdì pomeriggio, c’è stata una modifica e per i prossimi tre fine settimana la Ztl sarà limitata alle sole due giornate di sabato e domenica pomeriggio, così come richiesto dal Comitato commercianti Augusta, presieduto da Giancarlo Greco, che ha promosso alcune iniziative in collaborazione con il Comune, che termineranno alle 22, 30, in tempo per rispettare il coprifuoco delle 23.

Per domani 29 maggio a partire dalle 18, oltre alle esposizioni di fiori, in piazza Duomo sarà presente anche lo stand dell’ associazione di arti visive Open art” con le sue esposizione artistica, domenica 30 maggio sarà la volta dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” Aps Ets che “donerà messaggi di legalità alle famiglie della città per mantenere viva la memoria della strage di Capaci”.

La Ztl proseguirà anche sabato 5 e 12 giugno dalle 19 alle 23 e domenica 6-13 giugno dalle 18 alle 23, quando saranno presenti altre associazioni come il centro antiviolenza “Nesea”, “Teniamoci per mano onlus”, musica ed animazione di radio Avalos. Il 13 giugno alle 18:30 è in programma un “green day”, una passeggiata con biciclette, pattini e monopattini a lungo via Principe e in piazza Duomo. Seguirà alle 20 la promozione il concorso “Vetrina in fiore” a cura del Comitato dei commercianti.