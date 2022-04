Ritorna domenica ad Augusta “Pedali salati”, cicloraduno del “Sicily excursion” dedicato a Roberto Sarta

Sarà dedicato a Roberto Sarta, scomparso tragicamente a 60 anni a dicembre dell’anno scorso per un incidente stradale, “Pedali salati”, la seconda tappa del “Sicily excurisons” promossa dall’asd Xifonia bike Augusta e aperta a tutti gli amanti della mountain bike. Il cicloraduno, che ritorna ad Augusta dopo due anni di pandemia, è in programma domani mattina e prevede la partecipazione di 12 società del settore anche da fuori provincia e oltre 200 ciclisti che, in sella alle due ruote, attraverseranno la costa tra Augusta e Brucoli.

Il percorso si snoderà tra la zona di Campolato, a ridosso del mare, con un passaggio sull’omonima pineta fino a scendere sul borgo marinaro di Brucoli dove è in programma una sosta sotto il castello aragonese. E’ previsto anche un passaggio al santuario della Madonna di Adonai, che per secoli rappresentò luogo di rifugio delle prime comunità cristiane, salendo per il pianoro della Gisira e scendendo in un breve ma impegnativo singoltrack sulla spiaggia di Arcile. Altro suggestivo passaggio è quello del ritorno (salita del fungo) dove si possono notare le tombe neolitiche sulla roccia (23°km).

Contestualmente domani mattina, al centro storico, è stata organizzata pure una passeggiata culturale adatta anche ai più piccoli, che prevede la visita ai fenicotteri delle saline “Regina”, alla Porta spagnola, alle mura del Castello svevo, al Duomo e al palazzo di città, alla presenza degli assessori Ombretta Tringali e Pino Carrabino, mentre l’assessore Angelo Pasqua, in veste di sportivo parteciperà al cicloraduno, come fa sapere Seby Piazza che guida l’associazione “Xifonia bike”. Sarà presente anche Diana, la moglie di Roberto Sarta, grande appassionato di mountain bike, che stava partecipando attivamente all’ideazione del percorso da compiere al cicloraduno.