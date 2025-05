Ritorna ad Augusta il premio internazionale di poesia “Il federiciano” indetto dalla Aletti Editore e giunto alla XVII edizione. La Giunta nei giorni scorsi ha approvato il patrocinio della manifestazione ideata e realizzata dal poeta e critico letterario Giuseppe Aletti che si terrà in città la prossima estate per il terzo anno consecutivo, dopo il grande successo degli anni scorsi, con oltre millecinquecento poeti che hanno invaso il centro storico di Augusta con tutto esaurito non solo per bar, ristoranti, alberghi, hotel, B&b della città, ma della provincia di Siracusa e non solo.

“Abbiamo scelto dal 2023 di ospitare il Premio nella nostra città di Augusta – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – tutto questo ci rende orgogliosi per siamo inseriti nell’itinerario dei “Paesi della poesia”, luoghi che si caratterizzano per le stele in ceramica che punteggiano il territorio e che riportano le poesie vincitrici. Siamo orgogliosi per la ricaduta che questo evento ha avuto con tantissimi visitatori che per la prima volta hanno avuto modo di conoscere un luogo della Sicilia fuori dai percorsi turistici”.

La scadenza per la presentazione dei testi inediti è stabilita entro e non oltre il 15 giugno, da quel momento la giuria avrà la possibilità di esaminare le opere e decretarne i vincitori in occasione della manifestazione conclusiva che si terrà dal 28 al 31 agosto. Quest’anno, oltre alle consuete location di piazza Duomo e Piazza Castello si inserisce la rinnovata piazza Emanuele Rincon D’Astorga, antica agorà che immette in quella che in epoca medievale era la strada che conduceva al Castello di Federico II. Parte di questa arteria, oggi denominata via Santissima Annunziata, ospita le stele in ceramica delle precedenti edizioni. Si tratta dello slargo adiacente la chiesa dei Naviganti che con delibera di Giunta è stato ribattezzato “Largo dei poeti federiciani”.

“Le stele – rammenta l’assessore Giuseppe Carrabino – oltre a riportare le poesie vincitrici, recano motivi ornamentali che richiamano la tradizione federiciana: armi, musica, miniature, falconeria che esaltano il genio di Federico II fondatore della città di Augusta. Si tratta di opere realizzate dal maestro ceramista Orazio Costanzo, che oltre alla grafica ha curato la produzione delle mattonelle che impreziosiscono l’itinerario poetico federiciano”. Un itinerario che nel circuito dei “Paesi della poesia” affianca i poeti vincitori ai testi di grandi artisti e autori tra cui: Dacia Maraini, Alda Merini, Franco Battiato, Giuseppe Aletti, Hafez Haidar, Mogol, Pupi Avati, Eugenio Bennato, Alejandro Jodorowsky, Mango, Mario Luzi, Salvatore Quasimodo, Michele Placido, Manlio Sgalambro, Maria Luisa Spaziani, Lawrence Ferlinghetti, Francesco Gazzè, Maria Cumani, Dato Magradze.