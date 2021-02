Ristori con il Cura Augusta 2.0, tavolo tecnico e sinergia tra Comitato dei commercianti e amministrazione

Una riunione tecnica per discutere e pianificare le modalità di erogazioni degli aiuti economici da erogare con il Cura Augusta 2.0. È questo l’esito dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Comune tra il sindaco Giuseppe Di Mare, Rosario Costa, assessore al Commercio e una delegazione del Comitato Commercianti guidata dal presidente Giancarlo Greco e dalla vice Elena Cimino alla presenza anche di Marco Stella presidente del Consiglio comunale.

A prescindere dai problemi tecnici che si sono verificati il mese scorso, dopo l’approvazione e poi l’annullamento in consiglio del regolamento del Cura Augusta 2.0, l’obiettivo dei commercianti che hanno richiesto l’incontro è stato quello di capire quali siano adesso le soluzioni e le volontà che la l’amministrazione comunale intende mettere in campo per risolvere le problematiche e riorganizzare gli aiuti economici promessi ai commercianti.

“L’assessore al Commercio, ha spiegato che fino a quando non saranno risolti tutti i ricorsi presentati, non sarà possibile quantificare la cifra esatta da destinare ai ristori in oggetto” – ha fatto sapere il comitato che con l’amministrazione comunale ha “siglato un impegno per il futuro confermando una nuova e più proficua collaborazione, dopo aver esternato il malcontento che ha preceduto l’incontro dovuto alle notizie distorte apparse nei vari social. In conclusione sindaco e presidente del comitato hanno concordato una riunione tecnica, per pianificare le modalità e le erogazioni degli aiuti economici dopo la risoluzione di tutti ricorsi, presumibilmente nel mese di marzo. In quell’occasione si potrà conoscere la cifra esatta che verrà destinata ai ristori del Cura Augusta 2.0”.