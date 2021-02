Ristori attività commerciali sfumati con il Cura Augusta 2.0, il Movimento 5 stelle incontra gli operatori del settore

Lavorare ad una proposta per recuperare i ristori per i commercianti e le attività danneggiate dal covid 19, sfumati dopo l’annullamento del Cura Augusta 2.0, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. E’ l’intenzione degli esponenti del movimento 5 stelle che, l’altro ieri sera, hanno incontrato una delegazione di rappresentanti degli operatori economici, da Confcommercio al Comitato dei commercianti, alla Cna e ai ristoratori di cui hanno ascoltato le istanze con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni ad una crisi senza precedenti, che richiede l’aiuto delle istituzioni nazionali, regionali e locali.

“Si è fatto il punto sugli aiuti promossi con il regolamento approvato nella passata consiliatura e quello nuovo proposto, purtroppo non andato a buon fine con l’attuale governo cittadino – si legge in una nota dei tre consiglieri comunali Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali e del senatore Pino Pisani- Al di là di meriti, colpe, errori tecnici e politici (che, ormai, lasciano il tempo che trovano, i portavoce del Movimento hanno ribadito che è loro intenzione lavorare ad una proposta che possa recuperare i ristori che, in questo momento, sono sfumati. Opinione comune fra i presenti è che le risorse non debbono andare disperse ma che giungano alle imprese che hanno subito dalla pandemia effettivi e dimostrabili danni. Il rischio di una eccessiva “estensione”, sarebbe l’irrilevanza del contributo che quindi non porterebbe nessun sostegno a chi ne ha realmente bisogno”.

Il gruppo consiliare del M5S chiederà che gli operatori incontrati possano partecipare alle varie commissioni dove si preparano atti importanti, “occorre lavorare tutti insieme per uscire dalla crisi, al netto di colorazioni e di posizioni politiche”.

All’incontro era presente anche il senatore Pisani che ha messo in luce come la crisi di Governo “ha provocato il blocco del decreto Ristori 5, per finanziare il quale il Parlamento ha già approvato uno scostamento di bilancio di ben 32 miliardi di euro, da sommare agli oltre 5 miliardi previsti dalla finanziaria. È questo – su legge ancora nella nota- uno degli atti più urgenti che il nuovo governo dovrà mettere in campo, senza ulteriori indugi. Molto probabilmente, si abbandonerà la classificazione degli aiuti attraverso i codici Ateco per privilegiare e sostenere le imprese che di più hanno subito danni dalla pandemia, avvertibili dal calo del fatturato. Sempre con il Ristori 5 si penserà alla proroga della Cassa integrazione e degli aiuti alle famiglie”.