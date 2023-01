Rischio stop servizio pubblico Ast ad Augusta, l’azienda disponibile ad accordi

Il presidente della IV commissione dell’Ars “Ambiente, territorio e mobilità”, Giuseppe Carta, questa mattina ha incontrato in videoconferenza il presidente dell’Azienda siciliana trasporti, Santo Castiglione, per affrontare la criticità sul servizio di trasporto pubblico emerso in questi ultimi giorni. È ormai noto che l’Azienda siciliana trasporti sta attraversando una grave crisi economica, a dimostrazione del fatto che il Consiglio di amministrazione della società, ha recentemente deliberato di ridurre l’impegno dove si registrano elevati costi di produzione e bassi ricavi di traffico.

Coinvolti anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e i colleghi di Sortino, Vincenzo Parlato, di Carlentini, Giuseppe Stefio e di Augusta, Giuseppe Di Mare.

“L’incontro di oggi ha dimostrato che è possibile trovare soluzioni nell’immediato quando c’è intesa e collaborazione – commenta il presidente Carta – Si è raggiunto l’accordo con l’azienda, che si è resa disponibile a mantenere invariate le condizioni contrattuali per i Comuni coinvolti. Sarà mia premura confrontarmi con l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricó per accelerare la programmazione futura dei trasporti pubblici in provincia di Siracusa”.