Risanare l’ambiente, Riconvertire l’industria, Rilanciare l’occupazione: venerdì incontro ad Augusta

Venerdì 15 maggio, alle 17:30, nella sala Farshà ad Augusta si terrà un incontro, organizzato dalla federazione di Siracusa di Sinistra Italiana-Avs, dal titolo Risanare l’ambiente, Riconvertire l’industria, Rilanciare l’occupazione.

“Torniamo sull’argomento già affrontato precedentemente – si legge in una nota – perché a nostro avviso il tema è e rimane centrale rispetto al futuro della zona industriale di Siracusa e dell’intero territorio provinciale”.

Introdurrà i lavori il segretario provinciale del partito, Seby Zappulla. Previsto un saluto del candidato sindaco della coalizione progressista Salvo Pancari. Chiuderà il Senatore Tino Magni di Alleanze Verdi Sinistra. Magni ha più volte interrogato il Ministro Urso sulle vicende di Eni Versalis e la crisi del polo Industriale di Siracusa. Il 30 aprile scorso ha depositato l’ultima – in ordine di tempo – interrogazione parlamentare per sollecitare il governo ad assumere iniziative tese a garantire la tenuta dei livelli occupazionali, capire quali fondi intende investire nella bonifica e nel risanamento del territorio e quali politiche industriali intende promuovere per la riconversione degli impianti nel solco della transizione energetica green.