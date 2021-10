Ripristinata la viabilità all’ingresso di Augusta. Una soluzione per gli allagamenti arriverà dai lavori dell’ex campo sportivo

E’ ritornata alla normalità la situazione della viabilità nelle strade di Augusta anche grazie al fatto che da ieri pomeriggio non piove più. Con il passare del tempo l’acqua è defluita cosi liberando la sede stradale sua sul ponticello delle Gisira, alle porte di Brucoli rimasto inondato ieri dallo straripare del torrente, sia all’ingresso di Augusta, nel tratto più problematico di viale America, di via Federico De Roberto e della zona della Fontana, che ieri sono rimasti chiusi per la troppa acqua. Un problema questo che gli augustani conoscono bene, soprattutto i residenti di quelle zone, che si verifica quando piove in maniera eccessiva, di cui bisogna tenere conto considerato che con i cambiamenti climatici ormai acclarati le perturbazioni sono sempre più violente e abbondanti che potrà trovare una soluzione con i lavori di messa in sicurezza dell’ex campo sportivo Fontana, come spiega il sindaco Giuseppe Di Mare.

“Fermo restando che il maltempo di questi giorni è un evento eccezionale visto che in 48 ore è caduta l’acqua che di solito piove in sei mesi, e che l’anno scorso non si è verificato nessun allagamento in quel tratto – aggiunge- nell’intervento di riqualificazione dell’ex campo Fontana, per il quale si stanno aprendo le buste dopo che a settembre sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è prevista anche la realizzazione dei sottoservizi di cui dovrà dotarsi il nuovo impianto sportivo, come i canali di scolo in cui convoglieranno le acque meteoriche raccolte nell’area. Pertanto do per risolto questo problema una volta effettuati i lavori del campo sportivo”.

Defluita oggi anche quasi tutta l’acqua accumulata in via Peppino Impastato, la strada ex Scardina che porta all’ospedale Muscatello, altro nodo “dolente” per gli allagamenti, soprattutto all’altezza del ponticello. Già ieri pomeriggio, quando non pioveva, il Comune ha cominciato a ripulire dalla vegetazione il canalone laterale che costeggia anche le saline Regina con lavori che sono proseguiti anche oggi e che già erano previsti ma che sono stati accelerati considerata l’emergenza.

Al momento dunque la situazione sembra essersi normalizzata, anche se le previsioni meteo non promettono nulla di buono soprattutto per domani, per sapere se rimarranno ancora chiuse le scuole dopo l’ordinanza di ieri di chiusura fino a revoca del provvedimento o se si svolgerà il mercato settimanale del giovedi bisognerà attendere ancora qualche ora e cioè il nuovo bollettino meteo della Protezione civile che si solito viene emanato dopo le 16, come ha riferito Di Mare.