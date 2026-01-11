Ripartono le iniziative dell’associazione Nuova Acropoli di Augusta con un calendario ricco di eventi, anche per il nuovo anno, all’insegna della Filosofia Attiva.

Il 2025 è stato un anno ricco di eventi quali: sei conferenze, un Aperitivo Filosofico, la Giornata Mondiale della Filosofia Attiva, il Festival Nazionale della Filosofia Attiva, la partecipazione al Festival del libro, progetti di volontariato solidale al centro anziani Villa Rosy e il centro socioeducativo la Dimora delle virtù e ancora volontariato attivo nelle giornate della festa del Santo patrono, durante il Carnevale augustano e durante il passaggio della Fiamma olimpica. Come dimenticare i servizi estivi di antincendio, gli interventi di volontariato ecologico presso la villa comunale e la Giornata Mondiale della Terra al Faro Santa Croce.

E il 2026? Non sarà da meno, partendo dall’intervento di pulizia ecologica effettuato il 3 gennaio al Lungomare Granatello, perché “vivere la filosofia in maniera attiva è un modo concreto di vivere la saggezza: non solo idee ma esperienze e strumenti pratici per crescere e migliorare se stessi, per vivere con più equilibrio , serenità e consapevolezza”, fa sapere la presidentessa dell’associazione Rosaria Borzì, dando appuntamento ai prossimi eventi: mercoledì 14 gennaio 19 apertura del nuovo percorso di Filosofia Attiva, nella sede associativa in viale Italia 262 e l’incontro culturale dal titolo Sulle tracce della tomba di Minosse , sabato 24 gennaio a Palazzo di città alle 18,30.