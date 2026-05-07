“Riorganizzare la Speranza”: ad Augusta l’apertura della campagna elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Salvo Pancari

Si è svolto ieri sera in Piazza Duomo l’evento di apertura della campagna elettorale della coalizione progressista a sostegno della candidatura a sindaco di Salvo Pancari.

“Lasciatemi dire una cosa prima di cominciare: io non ho nemici, al massimo avversari politici. Ma non ho nemici”: Con queste parole Pancari ha iniziato il suo intervento per sottolineare una visione politica che considera il dissenso parte essenziale della democrazia e il confronto un valore da difendere.

Nicola Fratoianni, deputato nazionale AVS e segretario nazionale di Sinistra Italiana, che ha parlato della necessità di “riorganizzare la speranza” e di costruire un’alternativa politica all’attuale destra di governo perché “sconfiggere questa destra costituisce di per sé un valido programma politico”. Fratoianni ha anche messo in luce “c’è chi continua ad arricchirsi e chi, invece, paga il prezzo più alto”.

Sono intervenute anche le assessore designate Alessandra Aloisi, Maria Moschitto, Roberta Suppo e Maria Grazia Patania.

Nel suo intervento, Sergio Lima, componente della direzione nazionale del Partito Democratico, ha affermato che “Augusta merita un sindaco che quando chiudono un reparto in ospedale non si limiti a tre righe di comunicato stampa. Merita un sindaco che quando va a discutere con i deputati regionali e gli assessori non chieda soldi per sagre e feste, ma interventi strutturali per migliorare la qualità della vita delle persone”.

Pierpaolo Montalto, segretario regionale AVS, ha richiamato due parole chiave: libertà e paura. “Noi – ha ribadito – non abbiamo paura di difendere la nostra libertà”.