Rinnovo esenzione ticket: anche on line e sportello aperto in via straordinaria al Muscatello di Augusta

Per il rinnovo della certificazione di esenzione del ticket sanitario per reddito scaduta il 31 marzo, o per attivare l’esenzione per la prima volta, gli utenti possono evitare di recarsi agli sportelli e provvedere autonomamente, muniti di Tessera sanitaria come carta nazionale dei servizi (TS – CNS), SPID o Carta d’identità elettronica (CIE), dal Portale TS accessibile dal seguente link https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini o dalla sezione dedicata nella home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it.

Nel portale TS, con pochi click, i cittadini interessati alle esenzioni E01, E02, E03 ed E04 potranno compilare la dichiarazione di autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito, visualizzare o chiudere le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico.

“I servizi on line – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone – sono strumenti a disposizione della popolazione che raccomandiamo di utilizzare poiché evitano al cittadino il disagio di recarsi agli sportelli e di sottoporsi alle file di attesa mentre ricordiamo ai pensionati con esenzione E01 di verificare con il proprio medico di famiglia l’avvenuto rinnovo, considerato che è previsto per i pensionati da parte del Ministero dell’Economia e Finanze il rinnovo automatico”.

Per quanti si trovino nella impossibilità di usufruire del servizio on line, il Dipartimento Adiss dell’azienda ha previsto il potenziamento degli sportelli nei quattro distretti. Dove maggiore è l’affluenza di utenti, al fine di evitare lunghe file, le pratiche vengono raccolte ed esitate all’interno dell’ufficio senza la necessità che l’utente rimanga in attesa (a meno che non abbia necessità del documento cartaceo), con immediata visibilità del rinnovo nel portale TS da parte dei medici di famiglia.

Ad Augusta lo sportello per il rinnovo dell’esenzione del ticket per reddito è aperto al pubblico, in via straordinaria sino al 30 giugno prossimo, all’ ospedale Muscatello il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30.

Si ricorda, qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.