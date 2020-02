Rinnovato il Cda di Sonatrach: Pistorio confermato amministratore delegato. Dall’Algeria polemiche sull’acquisizione di Augusta

L’acquisto della raffineria Sonatrach di Augusta sembra essere diventato un vero e proprio caso politico in Algeria. Dopo l’uscita di scena di Abdelaziz Bouteflika come presidente della Repubblica e di Abdelmoumen Ould Kaddour come amministratore delegato di Sonatrach, il Paese nordafricano è chiamato adesso a sciogliere una serie d’importanti nodi tra i quali quello dell’investimento effettuato nel 2018 per l’acquisto della raffineria di Augusta.

Un caso scoppiato dopo un articolo da parte della rivista francese Petrostrategies che, nella sua ultima pubblicazione, ha individuato in 725 milioni di dollari la cifra spesa dagli algerini per l’acquisto dell’impianto megarese. Secondo la stessa fonte, Sonatrach avrebbe persino dovuto ricorrere a un prestito da 250 milioni di dollari dall’istituto Apicorp, con sede in Arabia Saudita, per la manutenzione dell’impianto e per l’acquisto del greggio saudita necessario al funzionamento della raffineria. Sempre Petrostrategies critica la logica industriale dell’acquisizione, perché “Augusta è stata progettata per la lavorazione di un petrolio greggio di densità media e pesante, non per il greggio leggero che produce l’Algeria”.

Leggendo quanto riportato dall’agenzia Nova, l’attuale primo ministro, Abdelaziz Djerad, aveva già criticato l’acquisizione dell’impianto dal gigante statunitense ExxonMobil prima della sua nomina alla guida del governo. In un messaggio postato sul suo profilo Twitter personale, Djerad si era spinto fino a chiedere l’apertura di un’inchiesta per determinare le ragioni dell’affare. E della vicenda si sarebbero occupati anche molti media algerini, criticando aspramente l’acquisizione dell’impianto di raffinazione. Sulla vicenda il consigliere comunale di Augusta, Giancarlo Triberio ha presentato richiesta urgente di ordine del giorno. “È necessario discutere la questione – dice Triberio – che provoca preoccupazione per i risvolti occupazionali ma anche per la questione ambientale che nello specifico interessano le bonifiche di competenza.”

Intanto si è svolta la settimana scorsa ad Algeri la prima riunione del nuovo Cda di Sonatrach Raffineria Italiana. Il board è composto da Zaid Laadj, Batouche Boutouba, Salih Bouaziz (presidente del Cda), Salima Abdoun, Rosario Pistorio e Slimane Slimani, con la conferma di Rosario Pistorio come amministratore delegato.

I componenti del Cda, insieme a dirigenti di Sonatrach, visiteranno nel mese di marzo la raffineria di Augusta – di recente oggetto di una fermata di manutenzione, effettuata nella primavera del 2019, volta a migliorare l’affidabilità e la sostenibilità ambientale – e il terminal di Napoli, altro asset strategico di Sri. Un primo obiettivo del consiglio di amministrazione è quello di continuare il percorso di sostenibilità intrapreso mantenendo i più elevati standard di sicurezza e controllo e di migliorare la profittabilità degli asset acquisiti nel 2018 mediante adeguate strategie commerciali e gestionali.