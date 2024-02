Rinnovata la convenzione tra il Comune e la banda “Federico II – Città di Augusta”

Rinnovata anche il per 2024 la convenzione tra il Comune di Augusta e il nuovo corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” siglata l’anno scorso per la prima volta. Prevede otto prestazioni che, in totale, l’associazione musicale dovrà garantire in momenti specifici dell’anno, come il “venerdì santo” in occasione delle due processioni del Cristo morto, tenute rispettivamente al mattino a cura della confraternita di San Giuseppe e all’imbrunire dalla confraternita dell’Immacolata, il Corpus Domini, la festa di San Nicola patrono e protettore di Brucoli, oltre a un concerto e tre sfilate in data da concordare con l’amministrazione.

La convenzione decorre dal 1 marzo al 31 dicembre 2024 ed ha un valore complessivo di 10mila euro.

“Si tratta di una ulteriore testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione nei confronti dell’istituzione musicale – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – una realtà che vede coinvolti i giovani della nostra Augusta che dedicano tempo ed energie per esaltare la tradizione musicale identitaria della comunità”.

“Ringraziamo il presidente Emanuele Di Grande, il maestro Gaetano Galofaro e tutti i ragazzi che con grande dedizione si impegnano per custodire le tradizioni che esprimono il sentire della città – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e tradizioni Giuseppe Carrabino – con questa convenzione l’amministrazione comunale riafferma la finalità di favorire lo sviluppo di luoghi di sana aggregazione per i giovani al fine di diffondere l’arte della musica tradizionale bandistica nel nostro territorio”.