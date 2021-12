Rigenerazione urbana attraverso il Pnrr: finanziati Costa 1 e l’area fino a piazza Mattarella

C’è anche la riqualificazione di un tratto della Borgata dal Costa 1 (meglio conosciuto come Costa 2) e i suoi edifici diroccati fino all’area di piazza Mattarella tra i 49 progetti finanziati dal Pnrr, in provincia di Siracusa per oltre 56 milioni di euro per la rigenerazione urbana. A darne notizia è il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra dopo che oggi, con decreto del ministero dell’ Interno, di concerto con i ministeri dell’ Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari.

Per Augusta si tratta di 2 progetti finanziati per 4,826 milioni di euro e il Comune, così come gli altri enti locali interessati, ha già provveduto a comunicare le richieste di contributo al ministero dell’ Interno entro il termine del 4 giugno 2021. Tali richieste, come previsto dal decreto, possono essere nel limite massimo di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti, 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti e 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

“Per quanto riguarda la nostra provincia – dice il vice presidente del gruppo parlamentare alla Camera – a ottenere i fondi sono stati Noto con 5 progetti per 4,865 milioni; Pachino con 3 progetti finanziati con 5 milioni; Avola con un progetto da 3 milioni; Floridia con 3 progetti da 4,1 milioni; Lentini 17 progetti per un totale di 4,590 milioni; Rosolini con 7 progetti per 4,981 milioni; Siracusa con 5 progetti per 19,868 milioni; Carlentini con 6 progetti per 5 milioni e infine Augusta e infine Augusta con 2 progetti per 4,826 milioni.”

Tutti fondi da destinare per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, oltre che al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ammontano complessivamente a euro 3.400.000.000 E alla Sicilia saranno destinati complessivamente circa 420 milioni di euro.

“Un risultato importante – commenta Scerra- cui il Movimento 5 Stelle ed il sottoscritto, ha dato il proprio contributo, informando tutti i comuni e collaborando con loro quando necessario. La rigenerazione urbana è da sempre un nostro obiettivo e adesso anche grazie al Pnrr potremo rivoluzionare le nostre città, riqualificando l’esistente, evitando marginalizzazioni e limitando nuovo consumo del suolo. Il tutto quindi sotto quella sostenibilità ambientale che da sempre è un nostro caposaldo. Questo piano d’investimenti – conclude – dà continuità al lavoro svolto sin dal Governo Conte nel 2020 e rappresenta un’opportunità storica per i nostri comuni e per tutta la provincia.”