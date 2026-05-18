Rigenerazione urbana ad Augusta. Di Mare: “l’obiettivo è di continuare a restituire bellezza al centro storico”

“Il centro storico è l’anima identitaria di Augusta e merita una strategia di recupero che ne esalti l’architettura e le tradizioni. Il mio impegno, solenne, è l’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex Cine-Teatro Kursaal, per trasformarlo da gigante fatiscente in un polo culturale d’eccellenza per tutto il Sud-Est siciliano. Parallelamente, faremo del Convento di San Domenico un centro multifunzionale con una biblioteca moderna, spazi di coworking e musei”. Sono le parole di Giuseppe Di Mare, candidato sindaco di Augusta.

“Ma la rigenerazione non è solo fatta di mattoni – dice – sosterremo il commercio con una banca dati dei locali sfitti e con la campagna “Compra ad Augusta”, supportata da mappe digitali e un calendario permanente di eventi e “notti bianche”. Grazie al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), governeremo lo sviluppo urbano proteggendo il paesaggio e riqualificando gli spazi degradati”.