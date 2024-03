Rifacimento dell’arteria Augusta/Melilli: soddisfazione del gruppo Mpa

Il gruppo Mpa di Augusta al gran completo con Seby Pustizzi (coordinatore Mpa Augusta), Manuel Mangano (capogruppo consiliare), gli assessori Biagio Tribulato, Giuseppe Montalto, Pippo Spanò e i consiglieri Roberto Conti e Giuseppe Assenza ringraziano il presidente della IV commissione Territorio Ambiente e Mobilità, Giuseppe Carta, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa Mario La Rocca e dirigente dell’ufficio manutenzione e lavori pubblici Giovanni Grimaldi per la conclusione dei lavori di manutenzione dell’arteria che collega Melilli ad Augusta.

“È stata riasfaltata e messa in sicurezza la strada (conosciuta come Quattro Vanelle), gancio importante tra Augusta e Villasmundo – spiega Carta – Seguiranno altri lavori di messa in sicurezza stradale che interesseranno sia Augusta e Melilli sia altre zone della provincia, già individuate da una ricognizione sul territorio effettuata nei mesi scorsi. Un lavoro sinergico tra comuni, Libero Consorzio e Regione che ci permette di intervenire non a macchia di leopardo ma con sistematicità.”