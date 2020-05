Rientrano ad Augusta i sette infermieri della Marina militare impegnati all’Oasi di Troina

Sono rientrati ad Augusta i sette infermieri della Marina militare impegnati dal 29 marzo scorso all’Istituto di ricovero e cura Oasi Maria onlus, diventato uno dei maggiori focolai siciliani. E proprio per la presenza di numerosi casi di pazienti e operatori sanitari contagiati dal Covid 19 il loro intervento era stato richiesto dal sindaco di Troina.

In un mese di presenza il personale sanitario impegnato è stato costantemente a contatto con una situazione particolarmente impegnativa sia per la tipologia dei pazienti ricoverati sia per l’elevato numero di utenti positivi al coronavirus.

Ad accogliere i sette infermieri di ritorno ad Augusta è stato il comandante marittimo Sicilia, contrammiraglio Andrea Cottini e il direttore dell’Infermeria presidiaria di Augusta capitano di vascello Pasquale Iermano. Un momento particolarmente toccante durante il quale il comandante ha ringraziato per l’assoluta professionalità e disponibilità dimostrata tutto il personale impegnato a Troina.

“Una esperienza forte e allo stesso tempo gratificante che ci rende orgogliosi di far parte della Marina“- ha commentato uno dei sottufficiali del team.