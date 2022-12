Ricompensa al valor civile per la città di Augusta: lo ha chiesto la giunta al ministero

Una ricompensa al valor civile in favore della città di Augusta per le vicende relative alla seconda guerra mondiale e, in particolare, per la generosa accoglienza riservata ai profughi del “Conte rosso” e per le vittime dei bombardamenti.

È quanto ha chiesto al ministero dell’Interno attraverso la Prefettura la giunta comunale che approvato la relativa delibera in cui “preso atto che con legge 20 giugno 1956 è stata istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli enti e i corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare, le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno e che il Dpr 23 ottobre 1957 ha approvato il regolamento contenente le norme di esecuzione della anzidetta legge che ha istituito una ricompensa al merito civile, ha attivato il procedimento per il tramite dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, tra l’altra firmatario, negli anni scorsi, di una specifica richiesta”- si legge nell’atto deliberativo.

Nei giorni scorsi la Prefettura ha invitato l’amministrazione ad inviare la documentazione necessaria da integrare per poter procedere all’istruttoria, in particolare, con specifiche relazioni che possano descrivere gli eventi che hanno interessato la città e che sono state curate da Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte di Augusta nonché storico militare e consulente della Marina militare.

Due le relazioni storiche redatte, la prima riferita agli eventi bellici di maggior rilievo del secondo conflitto mondiale che hanno coinvolto Augusta e la sua popolazione, la seconda riferita agli eventi bellici avvenuti nel luglio del 1943 nella frazione di Brucoli.

Tra i tanti episodi enfatizzati che coinvolsero la città di Augusta durante il secondo conflitto mondiale, come ricorda Carrabino, il primo che determinò un coinvolgimento collettivo e diretto della cittadinanza fu quello relativo all’affondamento del piroscafo “Conte rosso” al tramonto del 24 maggio 1941, che testimonia ampiamente l’immediata, spontanea, fattiva e duratura manifestazione di umana solidarietà dei confronti dei naufraghi da parte della cittadinanza, che apportarono un insperato ausilio di ogni tipo ai militari e ai marinai sopravvissuti alla tragedia e sbarcati ad Augusta.

“Le distruzioni ed i lutti causati dal bombardamento del 13 maggio 1943 testimoniano e simboleggiano le grandi sofferenze che la popolazione augustana e la città ebbero a patire in quel terribile giorno di guerra, una silente sofferenza che, sullo sfondo della tragedia bellica, si riunisce non soltanto idealmente, con la solidarietà in precedenza mostrata verso i militari naufraghi soccorsi, ma fornisce, in conclusione, il definitivo quadro completo di una comunità meritevole, a distanza di anni, di pubblico riconoscimento civile al proprio valore da parte dello stato. Il bombardamento aereo del 17 luglio 1943 nella frazione di Brucoli, con il peso tragico di essersi abbattuto su una piccolissima comunità, è memoria che si fonde vivissima con quella della città intera e che, ancora oggi, tramanda sofferenza e fraterna solidarietà”– si legge.

Sottolineati gli sconvolgimenti drammatici e profondi subiti (registrando a proprio danno centinaia di vittime civili, duemilacinquecento senza tetto (ossia 1/8 della popolazione), 2/3 degli edifici danneggiati in varia misura, 270 dei quali distrutti e l 000 gravemente lesionati), il senso di solidarietà e di sacrificio manifestato dai cittadini nelle tragiche circostanze di quel terribile periodo storico. Quei tristi avvenimenti hanno contribuito a valorizzare la vocazione della città di Augusta alla pace, promuovendo la comprensione culturale e l’integrazione sociale, a partire dalla salvaguardia della propria identità e delle propria storia, che deve essere trasmessa alle nuove generazioni a partire dalla valorizzazione e dal recupero della memoria storica di un periodo da cui sono emersi i valori fondanti della stessa comunità.