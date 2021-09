Revisione auto: come si verifica e quando

Un’auto affidabile è forse il primo passo per risparmiare sull’assicurazione. Oltre alla buona condotta durante la guida, quella che le compagnie chiamano “comportamento virtuoso”, una delle prime preoccupazioni per chi guida, dovrebbe essere rivolta allo stato di salute della propria auto.

REVISIONARE L’AUTO: PERCHE’ E’ COSI’ IMPORTANTE

Siamo ormai abituati a dover effettuare la revisione periodica del nostro veicolo, ma ti sei mai chiesto perché è così importante? Quando ci mettiamo alla guida ogni aspetto diventa fondamentale, e la salute del nostro veicolo non è mai da sottovalutare. Il risparmio può avere molte facce, e un’auto affidabile è un’auto sicura, se l’auto è sicura e il nostro comportamento alla guida è attento, anche il premio dell’assicurazione sarà più basso.

QUANDO FARLO

La revisione auto è un vero e proprio check up sul suo stato di salute, va effettuata a scadenza biennale salvo che si tratti di un’auto nuova, allora la prima revisione sarà fissata dopo 4 anni dalla data di immatricolazione del veicolo. Ecco i dati che troverai sul tuo certificato di revisione auto:

Il numero di identificazione del veicolo;

La targa;

Luogo e data di revisione;

La lettura del contachilometri al momento del controllo;

Categoria del veicolo;

Eventuali carenze al momento del controllo.

COSA VIENE ATTENZIONATO DURANTE IL CONTROLLO?

La revisione riguarda il controllo dello stato di usura delle parti meccaniche che compongono il veicolo. Il controllo più importante è quello dedicato ai freni e al sistema frenante, le ruote e il loro livello di usura, le cinture di sicurezza, l’apertura corretta delle portiere, l’efficienza degli airbag. Puoi verificare la data della tua ultima revisione sul Portale dell’Automobilista, dove inserendo il tuo numero di targa puoi accedere ai dati che ti riguardano:

Data in cui hai effettuato l’ultima revisione;

Esito della revisione;

Chilometri rilevati dall’operatore al momento della revisione.

LA SICUREZZA SU STRADA E’ FONDAMENTALE ANCHE PER LA TUA ASSICURAZIONE

La sicurezza del tuo veicolo è fondamentale, anche per risparmiare: meno sinistri avrai nel tuo storico Bonus-Malus, inferiore sarà la rata del premio della tua assicurazione. Se stai cercando di risparmiare sulla polizza della tua assicurazione auto, inizia confrontando le offerte online. Fare un preventivo non ti costa niente, inserisci il numero di targa della tua vettura e la data di nascita del proprietario, in alternativa se non hai la targa puoi compilare il form online con poche e semplici informazioni, e nel giro di pochi minuti avrai la tua offerta. Con Zurich Connect ad esempio puoi avere la tua assicurazione auto partendo da 16 euro al mese e con la possibilità di sospendere la polizza gratuitamente fino a tre volte l’anno. Puoi inoltre scegliere di aggiungere al contratto base le garanzie accessorie che meglio si adattano alle tue esigenze e risparmiare togliendo quelle che non fanno per te. Il risparmio nasce da quando ti metti alla guida, dalla sicurezza del veicolo, all’affidabilità della tua compagnia di assicurazione.