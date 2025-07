Relamping a Brucoli: approvato il progetto esecutivo

Approvato in Giunta il progetto esecutivo per i lavori relativi all’efficientamento energetico con relamping dell’impianto di pubblica illuminazione dell’arteria principale in ingresso a Brucoli e della zona denominata “Brucoli 2”.

“Continuiamo il nostro percorso di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale – sottolinea il sindaco Giuseppe Di Mare – con l’obiettivo di razionalizzare i consumi energetici dell’impianto esistente, migliorare il comfort visivo, aumentare la resa cromatica e della percezione dei colori naturali nelle ore notturne e dare maggiore sicurezza e vivibilità dell’arteria principale in ingresso a Brucoli e nella zona denominata “Brucoli 2”. Una nuova luce in tutto il territorio comunale”.