Regionali, la candidata del M5S Barbara Floridia incontra i cittadini. Il 21 luglio sarà ad Agnone Bagni

In vista delle presidenziali per la coalizione del fronte progressista, appuntamento a Siracusa ed in provincia con i gazebo del Movimento 5 Stelle. I parlamentari della provincia e gli attivisti incontrano i cittadini per fornire informazioni ed aiutare chi volesse a registrarsi gratuitamente sulla piattaforma presidenziali22.it, attraverso la quale i siciliani potranno esprimere il loro voto il 23 luglio. La candidata alle presidenziali per i 5 Stelle è Barbara Floridia, senatrice e sottosegretario alla Pubblica Istruzione.

Giovedì 21 luglio il gazebo sarà allestito ad Agnone Bagni, dalle 19 alle 22, oggi 8 luglio invece sarà in piazza Umberto a Lentini, dalle 19 alle 22; sabato 9 luglio a Carlentini, in piazza Sant’Anna sempre dalle 19 alle 22; venerdì 15 luglio a Marzamemi, in piazza Regina Margherita (orario 19-22); l’indomani, sabato 16 luglio, a Siracusa (dalle 17 alle 22) in largo XXV Luglio; domenica 17 luglio a Palazzolo Acreide in piazza del Popolo. Saranno presenti anche i portavoce locali Giorgio Pasqua, Stefano Zito, Paolo Ficara, Filippo Scerra, Pino Pisani e Maria Marzana.

Sabato 16 luglio Barbara Floridia raggiungerà Siracusa ed alcuni centri della provincia per incontrare cittadini e simpatizzanti ed illustrare loro il suo programma per la Sicilia. I siciliani potranno evidenziare ulteriori temi e problematiche da portare al centro delle attenzioni della Regione, attraverso l’azione di Barbara Floridia e del MoVimento 5 Stelle.