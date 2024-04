Regata nazionale di Sabaudia: 10 medaglie alla Canottieri club nuoto Augusta

Dieci medaglie per le 10 gare in cui hanno partecipato gli atleti, 8 medaglie societarie e 2 medaglie su imbarcazioni regionali, 4 ori, 1 argento e 5 bronzi. E’ il ricco bottino portato a casa dalla Canottieri club nuoto Augusta che ha gareggiato sabato e domenica al lago Paola, dove si è tenuta la regata nazionale di canottaggio riservata anche alle categorie giovanili.

Il giovane Flavio Spinali si è piazzato primo in 7,20 Allievi “C” e anche nel doppio Allievi C con Stefano Puca della Canottieri Pro Monopoli e terzo sul 4 di coppia Allievi “C” nella gara riservata alle rappresentative regionali. Sofia Ternullo è arrivata terza in 7,20 Cadette e anche nel Singolo Cadette e prima sul 4 di coppia Cadette regionale nella prima vittoria di un’ imbarcazione femminile siciliana in regate di questo livello. Ha ottenuto un primo e secondo posto nel 7,20 Allieve “B2” Gabriella Tumminello, terzo invece Valentino Spinali nel 7,20 Allievi “C“ e nel Singolo Allievi “C”.

“Questi risultati sono il frutto del buon e duro lavoro, sempre col sorriso, fatto in società in tutte le sue fasi di preparazione che dura già dal mese di settembre –ha detto il presidente Vincenzo Galoforo- Anche questa trasferta come le altre fatte in questi ultimi anni fuori dalla Sicilia, sono doverosi i ringraziamenti per la cortesia agli “amici” che per questa gara è stata la Canottieri The core di Sabaudia, che hanno messo a mia disposizione le loro imbarcazioni e hanno permesso ai miei ragazzi di gareggiare e conseguire questi risultati. Certo i miei ragazzi avrebbero preferito gareggiare con le loro imbarcazioni, anche se datate e costruttivamente superate, ma mantenute bene, ma sono sempre le imbarcazioni con cui si sono preparati per questo appuntamento, però le nostre risorse sociali non permettono economicamente il loro trasporto oltre lo Stretto”.

La società va comunque avanti ugualmente “nonostante una certa indifferenza, ma mi gratifica moltissimo sentir nominare e ripetere i nomi dei miei ragazzi che lottano nelle loro gare da protagonisti e sul podio durante le premiazioni, per non dire il nome della mia società, la Canottieri club nuoto Augusta per la quale tanti anni fa ho onorato dignitosamente come atleta e oggi come legale rappresentante” – ha aggiunto

I nostri prossimi impegni i Campionati siciliani e la qualificazione per la Coppa Coni a Poma il prossimo 25 maggio ed a Varese a luglio per il Festival dei giovani che con un po’ di fortuna parteciperemo sempre da protagonisti nelle nostre gare.