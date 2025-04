Regata nazionale Allievi e Cadetti Sud: 4 ori e 1 argento per la Canottieri club nuoto Augusta

Quattro medaglie d’oro e un argento è il ricco bottino di medaglie conquistato dalla Canottieri club nuoto Augusta, sabato e domenica scorsa, sulle acque del Lago Paola, a Sabaudia, che quest’anno festeggia il 90° anniversario dalla fondazione, e dove è stata recuperata la regata nazionale per Allievi e Cadetti prevista lo scorso mese di marzo sul lago Poma in Sicilia.

Il Cadetto Flavio Spinali ha vinto il Singolo 7,20 realizzando il miglior tempo fra i Cadetti e sul Quattro di Coppia della rappresentativa siciliana Cadetti ha conquistato una combattutissima medaglia d’ argento. Il giorno dopo, sul Singolo olimpico, ha vinto la sua serie sempre con il miglior tempo della categoria.

L’Allieva “C” Gabriella Tumminello in doppio con la Canottieri Tevere Remo di Roma, ha vinto la sua gara facendo segnare il miglior tempo delle serie, in Quattro di Coppia con la Tevere Remo, Pro Monopoli, e Canottieri Napoli ha conquistato la finale. Sofia Ternullo, invece, è stata eliminata dalla semifinale nel Singolo Ragazze.

“Questa regata nazionale, in trasferta, non preventivata per la Canottieri club nuoto Augusta, è stata resa possibile grazie agli amici della Canottieri Pro Monopoli, dei Vigili del fuoco “Carrino” di Brindisi, Tevere Remo e le Fiamme Gialle di Sabaudia, che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni che hanno permesso alla mia società e ai miei ragazzi di partecipare e primeggiare in questa manifestazione remiera nazionale”. – ha sottolineato il presidente Vincenzo Galoforo