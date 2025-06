Referendum ad Augusta, affluenza del 27%. Il comitato: “risultato non atteso ma comunque segnale positivo”

“Il referendum dell’otto e nove giugno ha avuto un’affluenza del 27% nella nostra città ed ha dimostrato che un numero significativo di cittadini ha compreso l’importanza della questione in gioco. Nonostante il risultato non è stato quello che speravamo, questo dato rappresenta comunque un segnale positivo, indicativo di una crescente consapevolezza e partecipazione attiva dei cittadini”. Questo il commento del comitato referendario di Augusta all’indomani dell’esito del referendum sui cinque quesiti che, com’è noto, non ha superato il quorum.

“Anche se il risultato finale non porterà ad una modifica legislativa, evidenzia un interesse e un dibattito pubblico che possono influenzare le future scelte politiche. – prosegue la nota- È importante riconoscere il valore del dibattito pubblico e della partecipazione attiva, anche quando i risultati non sono quelli sperati. La nostra iniziativa ha sicuramente contribuito a sensibilizzare la comunità su temi cruciali come i diritti del lavoro e le leggi da rivedere. Continueremo a promuovere il dialogo e l’impegno civico affinchè si arrivi a cambiamenti significativi nel tempo e crediamo che la consapevolezza e la mobilitazione di una cittadinanza informata siano fondamentali per arginare la graduale perdita dei diritti conquistati nel passato”.