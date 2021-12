Recupero del patrimonio monumentale di Augusta, incontro tra amministrazione e Sovrintendenza

Dal cantiere per i lavori di recupero del Castello svevo ai progetti sul convento di San Domenico, i forti Garcia e Vittoria e Torre Avalos, le fortezze a mare, le fortificazioni spagnole, alla firma del protocollo d’intesa con il Demanio per la fruizione del castello di Brucoli e dell’ hangar per dirigibili. Di questo si è parlato nei giorni scorsi durante l’incontro tra l’assessore alla Cultura, tradizioni e promozione del territorio Giuseppe Carrabino e il soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Siracusa Salvatore Martinez in cui sono state illustrare al Soprintendente “le attese della città nel campo del recupero del patrimonio monumentale e i progetti dell’amministrazione per affrontare le gravose situazioni che da anni attendono risposte. Ho invitato il Sovrintendente a visitare la Ricetta di Malta, di recente acquisita al patrimonio comunale, unitamente alle diverse emergenze che potremmo affrontare con celerità grazie alla preziosa collaborazione di aziende del territorio che hanno già offerto la loro collaborazione” – ha detto Carrabino, mentre rispetto alla chiese ex conventuali di pertinenza del Fec, il fondo edifici di culto, il Sovrintendente ha dato ampia “disponibilità ad effettuare un sopralluogo invitando contestualmente l’architetto Alessandra Ministeri a seguire da vicino con l’amministrazione comunale tutte le criticità così da stabilire le priorità di intervento”.

Carrabino ha anche segnalato la necessità di inserire nell’elenco degli interventi non solo le strutture ma anche alcuni beni storico-artistici che necessitano di un attento recupero e restauro, come l’organo della chiesa di San Domenico, smontato nei primi anni novanta per i lavori di consolidamento della chiesa e mai più rimontato. A questo si aggiungono le pale d’altare della chiesa del Carmine, di San Francesco di Paola e delle Grazie che necessitano di interventi improcrastinabili. “Negli anni scorsi, grazie agli studi di Paolo Giansiracusa e Luigi Lombardo, è stato possibile attribuire a rinomati artisti della pittura del settecento siciliano, alcune opere custodite nelle nostre chiese. Pitture e sculture che opportunamente restaurate possono costituire un valido motivo per un percorso d’arte che veda protagonista il nostro centro storico”. – ha proseguito l’assessore che ha discusso anche di iniziative di promozione culturale da realizzare con l’apporto di associazioni cittadine che affiancheranno l’amministrazione per un progetto di ampio respiro sul fronte dei beni archivistici, librari, paesaggistici e archeologici.

E proprio questa mattina alle 10 al Castello svevo è in programma l’iniziativa “Clik Augusta” promossa in collaborazione con il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino che prevede la collocazione di un cartello Qr code identificativo del monumento, come gli altri due già installati nel capanno delle Saline Regina e nel castello di Brucoli. “Si tratta del nostro contributo nel campo della conoscenza e la promozione dei beni culturali – ha riferito la dirigente Maria Giovanna Sergi – che ci vede ormai da tempo nella proficua collaborazione con l’amministrazione comunale”.