“Reazione a catena”, una squadra di Augusta a caccia di parole nel gioco tv di Rai 1

Sono “caduti” sulle due parole da indovinare che riguardavano, guarda caso, il nome del famoso showman augustano Rosario Fiorello e sono ritornati a casa a mani vuote i tre augustani che, ieri sera, hanno partecipato a “Reazione a catena”, il gioco televisivo condotto da Marco Liorni che ogni sera, intorno alle 18, 45, va in onda su Rai 1 e in cui a sfidarsi, a suon di parole da scoprire e associare, sono due squadre composte da 3 giocatori, che possono essere amici, colleghi o parenti. Così Maria Amara, Diego Monticciolo e Nicoletta Longo, questi ultimi marito e moglie, hanno gareggiato con il nome di “Mici per la pelle”, in onore dei felini pelosi che tanto amano e all’inizio sono partiti bene, azzeccando diverse parole nei giochi iniziali di “Caccia alla parola”, “la catena musicale” e “una tira l’altra”, che li hanno portati ad essere in vantaggio rispetto ai “tarallini”, avversari e campioni in carica,

Alla fine però, complice anche l’emozione, non hanno raggiunto “l’ intesa vincente”, nel gioco in cui un concorrente di ogni squadra deve indovinare una parola, rispondendo alla domanda formulata dai due propri compagni di squadra e si sono dovuti arrendere di fronte al risultato, tra l’altro non brillante in questo gioco, degli avversari che sono andati avanti, certi comunque di aver dato una buona prova di padronanza della lingua italiana, giocando una bella partita e vivendo un’esperienza unica.

Qui il link della puntata