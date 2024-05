Randagismo: dalla Regione assegnati ad Augusta 135 mila euro

C’è anche il Comune di Augusta tra i destinatari dei fondi regionali per coprire le spese sostenute nel corso del 2023 per la prevenzione e gli interventi contro il randagismo. In totale si tratta di cinque milioni di euro per i vari Comuni siciliani, di cui 135.411 euro ad Augusta. Il decreto di assegnazione è stato emanato di concerto tra l’assessore regionale alle Autonomie locali e quello all’Economia.

L’intervento, introdotto dalla legge regionale 15 del 2022, è stato finanziato dall’attuale governo. Le somme erogate sono state parametrate alla spesa effettuata nel 2022, rientrano nell’ambito della ripartizione del Fondo autonomie locali e sono state assegnate ai Comuni quale quota parte dei costi affrontati per l’ospitalità della popolazione canina nelle strutture di ricovero e custodia, sia pubbliche che private convenzionate, sulla base dei dati attestati.

In provincia oltre ad Augusta risultano assegnatari dei fondi anche Avola (36.508 euro), Buccheri (10.557), Buscemi (6.558), Canicattini Bagni (15.666), Carlentini (12.259), Ferla (255), Floridia (36.381), Francofonte (11.604); Lentini (39.018), Melilli (239.049), Noto (62.664), Pachino (17.754, Palazzolo Acreide (28.202), Portopalo di Capo Passero (5.105), Priolo Gargallo (74.923), Rosolini (21.301), Siracusa (190.193), Solarino (14.061), Sortino (27.027).