Raf, Fabrizio Moro e Nino Frassica & Los Plaggers Band in concerto in piazza ad Augusta per San Domenico

Augusta celebra i festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città, in corso dall’11 al 25 maggio 2025. All’interno del ricco programma di appuntamenti religiosi e civili, non mancano lo spettacolo e la musica dal vivo. Tra gli eventi principali, martedì 20 maggio Raf si esibirà in concerto in Piazza Castello alle 21.30.

Tra i più acclamati e amati artisti italiani, Raf porterà ad Augusta il suo Self Control 40th Anniversary Summer Tour, per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle sue hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia.

In 40 anni di carriera Raf ha pubblicato 14 album in studio vendendo più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo. “Questo tour – afferma l’artista – sarà un viaggio tra emozioni e musica, un antidoto alla pesantezza di questi tempi. Un’occasione per ritrovarci, cantare e lasciarci trasportare dall’energia di un’estate che sa di libertà. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di momenti che ci facciano sognare e dimenticare, anche solo per una notte, le inquietudini del mondo”.

Self Control 40th Anniversary, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M., sarà l’occasione per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà.

Il cantautore nel live ripercorrerà la sua storia artistica cantando i brani più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora. E Raf ricorda: “Self Control è nata 40 anni fa da un giro di chitarra tipicamente rock, il resto della storia l’abbiamo fatto insieme”.

Venerdì 23 maggio a salire sul palco di Piazza Castello sarà invece Francesco Moro che proprio da Augusta darà il via al suo tour estivo Live 2025 con cui festeggia 25 anni di carriera.

Durante il live il cantautore romano, insieme al pubblico, compirà un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico. Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Il concerto avrà inizio alle ore 22.00. Il tour di Fabrizio Moro Live 2025 è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Ultimo appuntamento clou dei festeggiamenti ad Augusta sarà la serata spettacolo di Nino Frassica e Los Plaggers band, che si esibiranno in Piazza Castello domenica 25 maggio. Una serata di festa all’insegna del sorriso e della musica. Lo show – con la produzione ART Show – andrà in scena con inizio alle 21.30.

Sul palco l’artista icona della comicità italiana sarà accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti il cui nome – Plaggers – è una fusione tra Platters e plagio. Lo show sarà un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un ricco repertorio di brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Protagonista anche il pubblico che sarà travolto dal ritmo incalzante e dalle invenzioni musicali e dalla vérve comica dell’artista siciliano.

Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito e rientrano nel programma di iniziative per i festeggiamenti per San Domenico organizzate dal Comune di Augusta in collaborazione con Puntoeacapo Srl.