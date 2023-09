Raccolta rifiuti e sensibilizzazione sulla differenziata, con Frank anche sei volontari di Augusta

Da qualche tempo Frank, un uomo di origine cingalese, in solitudine e “armato” anche di cartelloni per sensibilizzare gli automobilisti, ripulisce dai rifiuti alcune zone di Siracusa e ieri ha potuto contare anche sull’aiuto di sei augustani che gli hanno dato una mano.

I volontari “in trasferta” Maurizio Prisutto, Giuseppe Ferro, Annamaria Cutugno, Federica Francavilla, Giancarlo Arezzi e Rosalba Sicari, alcuni anche con indosso la maglietta di Plastic free, hanno così raccolto i rifiuti che hanno trovato in via Elorina, -tra cui tanti cartoni, qualche vecchio arredo di legno e anche un frigorifero – insieme con l’uomo, accomunati dalla stessa voglia di avere un mondo più pulito, ma anche di sensibilizzare gli altri ad averne cura e a non farne una discarica a cielo aperto.