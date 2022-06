“Queen’s birthday party” in onore della regina Elisabetta: a Roma anche Sergio Russo da Augusta

Parteciperà al “Queen’s birthday party”, la festa nazionale in onore della regina d’Inghilterra Elisabetta II, in programma domani, 9 giugno, a Roma, a villa Wolkonsky, la residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia, l’augustano Sergio Russo, appassionato di storia ed arte. L’ evento è una delle 4 tappe italiane – la prima è stata ieri a Napoli, il 16 sarà a Milano e il 30 a Venezia – con cui il nuovo ambasciatore inglese in Italia Edward Llewellyn intende celebrare la monarca più longeva della storia britannica che ha concluso, in grande stile, domenica i festeggiamenti per i giubileo di platino e i suoi 70 anni di regno e si svolgerà alla presenza di illustri autorità.

L’invito da parte delle istituzioni inglesi arriva dopo il recente progetto del libro sui “I cannoni di Avola e la battaglia di Capo passero” dell’11 agosto 1718, edito dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e presentato lo scorso aprile al teatro Garibaldi di Avola, alla presenza anche di rappresentanti dell’ambasciata inglese e spagnola che racconta dei due cannoni di ferro inglesi ritrovati nel fondale di Avola, in contrada Galina, nel 2012 e poi recuperati l’anno successivo e della celebre battaglia navale tra la flotta spagnola e quella inglese.

“Il progetto ha avuto un riscontro molto positivo tanto che l’ambasciata inglese che l’ha patrocinato insieme massime istituzioni siciliane e internazionali, ha voluto che fossi presente a questo evento di domani in onore dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta”- racconta Russo che in autunno lo promuoverà a Roma con i protagonisti del recupero dei cannoni, la Sovrintendenza del mare con Nicolò Bruno, che ha coordinato l’intervento insieme al compianto archeologo e sovrintendente Sebastiano Tusa, il luogotenente della sezione navale della Guardia di finanza di Siracusa Marco Re, il maresciallo delle fiamme gialle Bruno Magnano e Matteo Azzaro, sommozzatore, coinvolgendo anche l’editore e il comune avolese che l’ha patrocinato insieme alla Marina militare.

“Augusta non ha un luogo dove fare teatro, un cinema a differenza di tanti altri paesi del sudest siciliano e ha ancora tanto da lavorare e fare sul tema del turismo culturale”- conclude Russo che sembra trovare più spazio in altri comuni, anche fuori provincia che in quello megarese e riferisce di non essere mai stato contattato dall’attuale amministrazione. Tra i suoi prossimi impegni c’è il progetto sul ventennale Unesco del sud- est con la Sorbona di Parigi, dove conta di portare anche il precedente lavoro del 2020 su Simon de Sucy, l’amico di Napoleone e il massacro di Augusta del 20 gennaio 1799, presentato al Comune di Noto.