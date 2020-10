Quattro studenti di Augusta studiano in Europa con Intercultura

Nonostante la pandemia ma nel rispetto delle norme anticovid hanno scelto di non rinunciare alla possibilità di vivere un’esperienza formativa importante per il loro futuro e sono partiti per i paesi stranieri per intraprendere un percorso di studi ad hoc.

Sono i quattro studenti augustani vincitori del concorso promosso da Intercultura, l’associazione di volontariato senza scopo di lucro, che promuove scambi interculturali in tutto il mondo da oltre 65 anni che, insieme ad altri duecento studenti italiani, hanno iniziato alcuni già ad agosto il loro programma di studio all’estero in paesi dell’Europa, rappresentando un auspicio per la ripresa del nuovo anno scolastico e un messaggio di speranza per migliaia di studenti desiderosi di intraprendere lo stesso percorso formativo.

Si tratta di Eugenia Di Mauro studentessa della 3QL liceo Scientifico quadriennale dell’istituto Ruiz che per sei mesi vivrà in Irlanda, hanno scelto ognuno un programma annuale in due paesi diversi Giovanni Gianchino della 4 A Classico del Liceo Megara che si trova già in Ungheria, come anche Giorgia Giustini (4AT Turismo del Settore Economico del Ruiz), mentre Elena Terranova (3 A del classico del Megara) è volata in Danimarca.

Questa la testimonianza di Giorgia: “La mia esperienza in Ungheria è iniziata il 18 settembre. Dopo una settimana di quarantena in hotel finalmente ho conosciuto tutta la famiglia. È stato bellissimo. Mi trovo benissimo con loro. Vivo a Budapest, città bellissima così come le persone sempre disponibili. Anche la scuola mi piace, anche è molto diversa da quella italiana. Le lezioni iniziano alcune volte alle 7.30, altre alle 8.30; durano 45 minuti con 15 minuti di pausa al cambio dell‘ora. Di solito abbiamo dalle sei alle otto lezioni al giorno. Penso che questa sia una bellissima esperienza e consiglio a tutti di provarla“.

Eugenia, invece, da Castleisland racconta il primo impatto con l’Irlanda: “Ho passato tutto il viaggio a tremare, non sapevo cosa sarebbe successo nei miei successivi sei mesi. Volevo quell’aereo non atterrasse mai, adesso lo riprenderei milioni di volte. Non ho potuto abbracciare la mia famiglia, ma il loro amore è arrivato nonostante il metro di distanza”.

Giovanni da Szekesfehervar, città tra Budapest e il lago Balaton, in Ungheria scrive che “Con la famiglia mi sono trovato bene fin da subito, il nostro rapporto è iniziato con un fantastico abbraccio quando ci siamo visti per la prima volta. Tutti i giorni continuano ad aiutarmi ad imparare la lingua ed è una cosa bellissima. Il primo giorno di scuola avevo molta ansia, ma poi appena sono arrivato in classe mi sono sentito subito accolto. Consiglio a tutti di fare questa esperienza, perché è un’opportunità che cambia la vita”.

Dalla Danimarca Elena si sofferma sulle difficoltà provate: “Ho realizzato di essere effettivamente partita una volta finito il campo di inizio esperienza a Copenaghen, quando sono stata trasferita a Nykøbing Falster, la mia città danese, insieme ad una ragazza spagnola. I primi giorni sono stati difficili, mi sentivo spaesata e la lingua era incomprensibile. Fortunatamente ho da subito fatto amicizia e ho una famiglia carina. Le difficoltà ci sono ancora, ma spero svaniscano col tempo e con l’aiuto delle persone che adesso, qui, mi stanno accanto”.

Considerata l’esistenza mondiale del Covid 19, Intercultura per ogni paese dove studiano i ragazzi monitora costantemente le informazioni sullo stato dell’epidemia proprio per garantire la loro sicurezza.

Intanto è stato pubblicato sul sito di Intercultura il nuovo bando che mette a concorso i posti e le borse di studio per i programmi all’estero per l’anno scolastico 2021-22. E’ destinato a studenti nati tra il 1° luglio 2003 e il 31 agosto 2006 e prevede delle selezioni previa iscrizione che deve essere necessariamente effettuata entro il 10 novembre 2020. per fare conoscere agli studenti e ai loro genitori del territorio (Augusta-Lentini- Carlentini) le varie opportunità i volontari del centro locale di Intercultura Augusta, hanno organizzato due incontri, il primo oggi pomeriggio dalle 18:15 alle 20:30 al centro Caritas (base scout) di fronte la scuola Domenico Costa. Per prenotare un appuntamento è necessario registrarsi al seguente link: https://doodle.com/poll/pmqixs6t9iaqrvr8. Invece mercoledì 28 ottobre alle 18 ci sarà una presentazione online dei programmi Intercultura all’estero. Per registrarsi occorre inviare un’email a interculturaaugusta@gmail.com