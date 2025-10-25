Pubblicato il bando di gara per la realizzazione del depuratore di Augusta. Il sindaco Di Mare: “una giornata di festa”

Dopo decenni di attese, rinvii e battaglie amministrative, arriva la notizia che Augusta aspettava da anni: è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Augusta. Si tratta di un passaggio decisivo in un iter complesso che, per la prima volta, entra nella fase operativa dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la completa copertura finanziaria dell’intervento.

Il valore complessivo dell’opera ammonta a oltre 69 milioni di euro, finanziati con fondi CIPE e FSC 2021-2027. L’impianto servirà gli agglomerati di Augusta-Brucoli e Augusta-Agnone, risolvendo definitivamente una delle più gravi carenze infrastrutturali della città e ponendo fine alla procedura di infrazione europea per l’assenza di un sistema di depurazione adeguato.

Il bando, pubblicato dal Commissario unico per la depurazione, guidato dal commissario Fabio Fatuzzo, segue mesi di confronto tecnico e istituzionale tra la struttura commissariale e il Comune di Augusta. Proprio il sindaco Peppe Di Mare ha definito l’annuncio “un momento storico e di festa per un’intera comunità”.

“La pubblicazione del bando per la realizzazione della depurazione di Augusta rappresenta un momento storico e di festa per una intera comunità che aspetta da sempre questo risultato — ha dichiarato il sindaco Di Mare -.

Grazie al commissario Fatuzzo: l’impulso e la determinazione che ha impresso a questo momento sono stati determinanti. Ringrazio anche l’ingegnere Carmelo Bramato, augustano, nominato RUP: la sua competenza e la conoscenza del territorio sono state preziose. Oggi gli augustani festeggiano la fine di un percorso che li porterà prestissimo a realizzare il sogno di sempre: il depuratore di Augusta”.

Con la pubblicazione del bando si apre la fase di gara d’appalto europea per individuare l’impresa esecutrice dei lavori. Una volta affidati, il cronoprogramma prevede l’avvio del cantiere entro il 2026 e la conclusione dell’opera entro il 2028, con la successiva messa in funzione dell’impianto. L’intervento prevede la realizzazione di nuove reti fognarie, il collettamento dei reflui e la costruzione di un moderno impianto di depurazione in grado di garantire standard ambientali conformi alle direttive europee. Si tratta di un’infrastruttura strategica per la tutela del mare e per il rilancio sostenibile del territorio, in un’area che da decenni convive con le conseguenze ambientali del polo industriale.

Per Augusta, la pubblicazione del bando rappresenta più di un atto amministrativo: è la chiusura simbolica di una lunga stagione di promesse e un segnale concreto di riscatto civile. “Questo risultato – ha concluso Di Mare – è il frutto di una condivisione istituzionale che ha messo da parte gli steccati politici per lavorare insieme, con un solo obiettivo: restituire dignità ambientale e qualità della vita ai cittadini di Augusta”.