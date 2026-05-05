Protezione civile, la maggioranza replica al M5S: “Il Piano c’è ed è già iniziata la fase di condivisione”

“Dopo 35 anni di attesa, compresa un’amministrazione a trazione Movimento 5 Stelle, oggi ci si lamenta perché il Piano di Protezione civile è stato approvato e non sarebbe ancora stato distribuito. La campagna elettorale in primavera, al Sud e con queste temperature, rischia evidentemente di far prendere qualche svarione incomprensibile. Il dato politico e amministrativo è semplice: il Piano oggi esiste, è stato approvato ed è operativo. Senza il Piano non sarebbero esistiti nemmeno gli strumenti da divulgare alla cittadinanza. Ora che il documento c’è, è già partita la fase di condivisione”. I consiglieri comunali Federico Palazzotto, Margaret Amara, Peppe Tedesco, Paolo Trigilio, Rosario Sicari, Andrea Lombardo e Marco Stella replicano ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Uccio Blanco e Roberta Suppo, che denunciano la mancata diffusione dei contenuti del Piano alla cittadinanza.

“Sono già stati avviati incontri con le scuole e che altri momenti informativi seguiranno nelle prossime settimane – sottolineano -. Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è previsto in termini di pubblicità, informazione e coinvolgimento della città. La sicurezza non si costruisce con le polemiche, ma con gli atti amministrativi, con la programmazione e con il lavoro sul territorio. Il Piano sarà condiviso con cittadini, scuole, associazioni e realtà del territorio. Ma è bene ricordare un punto: prima bisognava approvarlo. E questa amministrazione lo ha fatto”.