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La nota

Protezione civile, la maggioranza replica al M5S: “Il Piano c’è ed è già iniziata la fase di condivisione”

"Sono già stati avviati incontri con le scuole e che altri momenti informativi seguiranno nelle prossime settimane"

"Sono già stati avviati incontri con le scuole e che altri momenti informativi seguiranno nelle prossime settimane"

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“Dopo 35 anni di attesa, compresa un’amministrazione a trazione Movimento 5 Stelle, oggi ci si lamenta perché il Piano di Protezione civile è stato approvato e non sarebbe ancora stato distribuito. La campagna elettorale in primavera, al Sud e con queste temperature, rischia evidentemente di far prendere qualche svarione incomprensibile. Il dato politico e amministrativo è semplice: il Piano oggi esiste, è stato approvato ed è operativo. Senza il Piano non sarebbero esistiti nemmeno gli strumenti da divulgare alla cittadinanza. Ora che il documento c’è, è già partita la fase di condivisione”. I consiglieri comunali Federico Palazzotto, Margaret Amara, Peppe Tedesco, Paolo Trigilio, Rosario Sicari, Andrea Lombardo e Marco Stella replicano ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Uccio Blanco e Roberta Suppo, che denunciano la mancata diffusione dei contenuti del Piano alla cittadinanza.

Augusta, per il M5S il “piano di Protezione civile senza informazione ai cittadini resta solo carta”

Nota

Sono già stati avviati incontri con le scuole e che altri momenti informativi seguiranno nelle prossime settimane – sottolineano -. Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è previsto in termini di pubblicità, informazione e coinvolgimento della città. La sicurezza non si costruisce con le polemiche, ma con gli atti amministrativi, con la programmazione e con il lavoro sul territorio. Il Piano sarà condiviso con cittadini, scuole, associazioni e realtà del territorio. Ma è bene ricordare un punto: prima bisognava approvarlo. E questa amministrazione lo ha fatto”.


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