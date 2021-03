Prossima chiusura discarica dei rifiuti di Lentini, “Insieme per Augusta” presenta un’interrogazione

Quali azioni il sindaco Giuseppe Di Mare sta intraprendendo per trovare una soluzione alternativa per il Comune di Augusta alla chiusura della discarica di Lentini, a che punto è il progetto del Centro comunale di raccolta che dovrebbe essere realizzato nell’ex Plastjonica e per il quale bisogna predisporre gli atti relativi alla variante urbanistica del sito.

Lo chiedono i consiglieri comunali di “Insieme per Augusta” Milena Contento, Giuseppe Assenza e Corrado Amato che hanno presentato un’interrogazione al sindaco sulla raccolta differenziata e sul conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati considerato da notizie giornalistiche si è appreso della chiusura, il 31 marzo, dell’impianto della Sicula trasporti di contrada Grotte San Giorgio.

“Pertanto non essendo consentito oltre il conferimento, a breve potremmo trovarci a fronteggiare un’ emergenza sanitaria, oltre che economica tenuto conto che dovendo trovare soluzioni alternative potrebbero incidere in maniera consistente sui costi conferimento”– scrivono i tre che sottolineano, inoltre, come da “informazioni ricevuta la nostra città ha registrato dall’inizio dell’avvio della raccolta differenziata una sostanziale e costante battuta d’arresto intorno al 40%, ne deduciamo che il rimanente 60% venga ancora conferito in discarica. Tenuto conto della drammatica situazione che ci troveremo a breve a dover affrontare – proseguono – al fine di migliorare i risultati della gestione della raccolta differenziata e quindi ridurre la quota conferita in discarica riteniamo necessario dare maggiore impulso alla realizzazione del centro comunale di raccolta nella ex Plastjonica”.