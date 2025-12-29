Proseguono le festività natalizie ad Augusta: musica e solidarietà protagoniste fino all’Epifania

Proseguono le festività natalizie ad Augusta, che continuano a regalare momenti di condivisione, musica e solidarietà fino all’Epifania. Un calendario ricco di appuntamenti anima il centro storico, le piazze e le frazioni, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un clima di festa che unisce tradizione e impegno sociale.

Oggi lunedì 29 dicembre, la musica torna protagonista in piazza Duomo con l’appuntamento “Natale sotto l’albero”: alle 20 è in programma il concerto dei docenti e degli allievi di Music Life, un’occasione per valorizzare i giovani talenti del territorio e vivere un momento di condivisione nel cuore della città. La serata prosegue in piazza D’Astorga, dove alle 22 salirà sul palco la band Oro Nero, portando ritmo ed energia nel centro cittadino.

Martedì 30 dicembre l’atmosfera si fa più raccolta e raffinata. Nel Salone di rappresentanza del Palazzo di Città, alle 19, è in programma il concerto del Cristiano Nuovo e Barbara Ferrante Quartet, un appuntamento musicale di qualità che arricchisce l’offerta culturale delle festività.

Il gran finale è affidato a mercoledì 31 dicembre, giornata che unisce il momento istituzionale alla grande festa popolare. A mezzogiorno è previsto il messaggio di fine anno del Sindaco alla città, mentre la sera l’attenzione si sposta in piazza Castello, dove dalle 22.30 prende il via il Capodanno 2026. Dopo l’apertura della serata con i Nove, il pubblico potrà assistere al concerto di Francesco Renga, protagonista assoluto della notte di San Silvestro. A seguire, dall’una, spazio a una coinvolgente sfida generazionale con il dj set di Andrea e Maurizio Cianchino, condotta da Serena Tringali, per salutare il nuovo anno tra musica e divertimento.

Il nuovo anno si apre giovedì 1° gennaio con le note della zampogna itinerante, che dalle 11 risuonerà tra piazza Duomo e via Principe Umberto, riportando in città le atmosfere più autentiche del Natale. La stessa tradizione si rinnova venerdì 2 gennaio, sempre in mattinata, mentre in serata la musica sarà protagonista alla Sala Compartimentale della Marina Militare, dove alle 19 si terrà il Concerto di Capodanno del Corpo Bandistico “Federico II – Città di Augusta”, diretto dal maestro Gaetano Galofaro.

La giornata di sabato 3 gennaio si distingue per la forte impronta solidale. Sin dal mattino, in piazza Duomo, la Caritas della Chiesa Madre promuove una raccolta di derrate alimentari a favore delle famiglie indigenti. Non mancano momenti di intrattenimento: la zampogna tornerà a percorrere via Principe Umberto, mentre nel pomeriggio il Centro Anziani di Brucoli ospiterà una tombola dedicata ai più piccoli. La musica accompagnerà anche il tardo pomeriggio con “Natale di Carità”, un’animazione musicale finalizzata alla solidarietà, seguita in serata dal concerto del Coro Polifonico Europeo “Giuseppe De Cicco” nella chiesa di San Giuseppe. A chiudere la giornata, in piazza Duomo, l’iniziativa “Natale sotto l’albero – La giornata del piccolo gesto importante”, con l’esibizione di gruppi musicali a cura della Caritas.

Domenica 4 gennaio prosegue nel segno della tradizione con la zampogna itinerante in mattinata, mentre la sera piazza Duomo ospita un nuovo appuntamento di “Natale sotto l’albero”, questa volta con il concerto dell’Angela Nobile Band.

Il programma entra nel vivo lunedì 5 gennaio, giornata particolarmente dedicata ai bambini e alle famiglie. A Brucoli e nel centro cittadino si esibisce la Christmas Carol’s Band della Music Show Academy APS, mentre tra via Libertà e piazza Castello torna la Befana solidale, giunta alla terza edizione, con la distribuzione di doni e dolciumi grazie all’associazione “Unitevi a Noi”. Nel pomeriggio ancora spazio al gioco con una tombola e animazione al Centro Anziani di Brucoli. In serata, nella chiesa di Cristo Re, il Concerto dell’Epifania della Panta Rei Orchestra regala un momento di grande suggestione musicale.

Il gran finale è affidato a martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Tra centro storico, piazza Duomo e Brucoli si susseguono esibizioni musicali, iniziative per i più piccoli e momenti di festa in attesa della Befana. La chiusura ufficiale degli eventi natalizi è prevista alle 19.30 nella Chiesa Madre, con il concerto “Viaggio in musica tra folk, classica e jazz”, un omaggio alla grande musica che vedrà protagonisti solisti, cori e formazioni strumentali del territorio.

Un cartellone variegato e partecipato che conferma Augusta come una città viva, capace di celebrare il Natale non solo come festa, ma come occasione di incontro, cultura e attenzione verso chi è più in difficoltà.