Prosegue il programma dell’estate ad Augusta con i concerti di Luca Virago, Sarah Toscano, Irene Grandi e Serena Brancale

Prosegue il programma dell’estate ad Augusta tra musica, sport, cultura, feste e mostre.

Luca Virago questa sera sarà a Brucoli in piazza Castello Aragonese alle 22, domani la vincitrice della ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Sarah Toscano, si esibirà in concerto in piazza Castello.

La grande musica torna in piazza Castello il 6 agosto con il concerto di Irene Grandi “Fiera di me – trent’anni in tour”. Poi sarà la volta di Serena Brancale venerdì 8 agosto alle 21.30.