Prosegue “Augusta d’estate 2024”, cartellone impegnativo frutto della sinergia di tanti: primo bilancio dell’assessore Carrabino

Augusta d’estate 2024 è giunta a metà percorso con un programma avviato il 15 giugno che culminerà il 14 settembre e che prevede 92 giorni con oltre 108 appuntamenti di vario genere. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Di Mare è frutto del lavoro sistematico dell’assessore Giuseppe Carrabino che ha messo su un cartellone complesso con concerti, saggi di danza e scuole di musica, teatro, libri, mostre, pittura, scultura, feste religiose, competizioni sportive, spettacoli, artisti di fama nazionale e gruppi emergenti, inaugurazione di nuovi spazi aggregativi, esibizioni, bande e orchestre. E che fa il punto della situazione, sottolineando che si tratta di un cartellone intergenerazionale che ha fatto registrare il tutto esaurito nei bar, hotel, B&B, ristoranti, pizzerie della città e del territorio.

Un programma impegnativo frutto della sinergia degli uffici, delle forze dell’ordine, della Polizia locale, del mondo del volontariato e dei tanti collaboratori che quotidianamente si spendono per assicurare il regolare svolgimento. Un lavoro che vede da parecchi mesi impegnati tecnici, professionisti, impiegati nel predisporre piani di sicurezza, relazioni, pareri, idoneità, commissioni, ma anche valutazione delle richieste, congruità, pratiche di affidamento, ivi compresa tutta la logistica e le certificazioni per l’uso di palchi, impianti di illuminazione e service, viabilità, ordinanze, chiusura al transito veicolare di piazze e arterie, viabilità alternativa, accessi agevolati per diversamente abili, concessioni spazi per attività di ambulanti, rilascio Scia, allestimento camerini, posizionamento sedie.

Tutto questo correlato alla licenza e prescrizioni della Questura con oltre cinquanta minuziose prescrizioni, ivi comprese le ordinanze di divieto vendita bevande in vetro, collocazione transenne, spazi riservati e interdizione aree per il pubblico. Insomma un processo complesso per offrire un programma all’insegna della sicurezza e poter vivere i momenti in assoluta serenità.

“Quale assessore alla Cultura e alla promozione del Territorio – aggiunge- non posso non ringraziare la dirigente dell’VIII settore Lilli Passanisi, tutto lo staff dell’ufficio: Carmela Tringali, Natascia Gandolfo, Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina. Lo staff della segreteria del sindaco: Enzo Di Tommaso e Francesca Farina. Tantissimi i volontari impegnati nelle singole manifestazioni e sapientemente guidati da Marco Arezzi consulente del sindaco in materia di sicurezza.”

Per la scelta degli artisti un importante contributo viene offerto da Alessio La Torre che oltre ad essere assistente del sindaco in materia di spettacoli è anche mio collaboratore e valido aiuto nella gestione dei singoli appuntamenti. “Ogni evento ha una sua storia, necessità di specifici accorgimenti. Personalmente non considero eventi di serie A o serie B ma di rischio basso, medio o alto. La differenziazione mi porta ad approcciarli in maniera diversa in relazione alle prescrizioni da adottare, tutti aspetti che curo personalmente anche nei rapporti con l’autorità di pubblica sicurezza e in particolare con l’interlocutore Roberto Solaro, assistente capo e con il dirigente del Commissariato Marco Naccarato. Con loro ci confrontiamo con quotidianità per tutta l’organizzazione e gli aspetti legati alla sicurezza e ordine pubblico. Non di meno con il comando di Polizia locale, con il responsabile Salvatore Daidone e tutte le donne e gli uomini del comando.

Relativamente alle forze dell’ ordine il pensiero e la gratitudine vanno a tutti coloro che a vario titolo prestano servizio: Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri. In particolare al luogotenente Paolo Cassia, comandante della Stazione Carabinieri, figura di alto profilo che incarna in maniera esemplare l’immagine del Carabiniere punto di riferimento in ogni comunità.

Naturalmente la complessa organizzazione del cartellone vede coinvolta tutta la giunta comunale, ciascuno per le specifiche competenze: interventi straordinari di pulizia delle aree interessate, lavori di manutenzione, impianti elettrici, interventi con la squadra lavori.

Il programma Augusta d’estate continua con numerosi ed interessanti eventi: dalla festa estiva del patrono San Domenico alla tradizione dell’acqua la vigilia dell’Assunta, ed ancora spettacoli, teatro, musica, danza, libri ed altro ancora. “Vi aspettiamo numerosi per vivere questa calda estate 2024″ – conclude.