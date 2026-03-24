Proposta di riforma dell’Autorità di sistema portuale: operatori e associazioni a confronto con Assoporto Augusta

“Riflessioni sulla proposta di riforma delle Autorità di sistema portuale (Adsp)”. È il tema dell’incontro, organizzato da Assoporto Augusta, che si terrà venerdì 27 marzo 2026, alle 10, nel salone Rocco Chinnici del Palazzo di città di Augusta.

Parteciperanno le principali associazioni del settore marittimo e portuale della Sicilia, che rappresenteranno ognuno criticità e prospettive dei territori di riferimento, in un’ottica di tutela e valorizzazione del sistema portuale locale.

“La proposta di riforma oggi in discussione rappresenta un passaggio di estrema rilevanza per il futuro della portualità italiana e per quella della Sicilia. –dice Marina Noè, presidente di Assoporto Augusta- Le scelte che verranno assunte potranno infatti condizionare in modo significativo le prospettive di sviluppo dei nostri porti, all’interno delle dinamiche nazionali ed europee del settore. Riteniamo pertanto fondamentale promuovere un momento di confronto ampio, consapevole e condiviso tra gli operatori del comparto e le rappresentanze associative”.